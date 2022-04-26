باقي 9 يوم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم جائزة 250 ألف دولار رقم مسابقة الحلم مصطفى الأغا

مسابقة الحلم هي واحدة من أكبر المسابقات التي توجد في الوطن العربي يقوم بتقديمها مصطفي الأغا،وهو واحد من أشهر المذيعين المعروفين، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يريدون الاشتراك في مسابقة الحلم لكي يتمكنوا من الفوز في مسابقة الحلم،ويوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل المشاركة في مسابقة الحلم.

رقم مسابقة الحلم

يتم تقديم مسابقة الحلم على شاشات mbc التي تنتمي إلى المملكة العربية السعودية، وكل هذه قنوات مميزة جدا يتابع هذه المسابقة عدد كبير من الأشخاص على قنوات mbc ، وهي قنوات مشهورة جداً،ويتابعها عدد كبير من الأشخاص لذلك يتم عرض المسابقة بكل تفاصيلها، والأرقام التي يمكن إرسال رسائل عليها، والمشاركة في هذه المسابقة يوجد تطبيق خاص بهذه المسابقة يمكن تنزيله،والتعرف علي كل البيانات، والمعلومات الخاصة بهذه المسابقة في حالة مشاركة شخص في كل المواسم الخاصة بالمسابقة، ويفوز في موسم معين تكون له جوائز مميزة جداً.

تتم المسابقة من خلال إرسال رسالة بعنوان الحلم ثم بعدها يرسلون إليك بعض الرسائل التي تحتوي على أسئلة معينة، وإذا أجبت عنها بطريقة صحيحة تزداد فرصة ربحك لهذه المسابقة عند تجميع أكبر عدد من النقاط يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال الموقع الخاص بمسابقة الحلم من خلال جوجل.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم