انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 Lite.. قوى وبطاريته تستحمل لفترة طويلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت شركة أوبو الصينية بالكشف عن سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 Lite، وهو من ضمن سلسلة الفئة المتوسطة “رينو” ويتميز بأنه به الكثير من المواصفات المميزة والسعر الذي يكون في متناول يد جميع العملاء.

مواصفات هاتف أوبو Reno7 Lite

وأحد المواقع التقنية أكد أن هاتف اوبو Reno7 Lite يتميز بأنه به شاشة عالية القياس، ويصل قياسها لـ 6.43 بوصة وهي ذات دقة عالية، وجودة العرض تكون من 2400×1080 بكسل، وتدعم المعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ونسبته 100%، وبه تدرجات الألوان وسطوع يصل لـ 600 شمعة في المتر المربع والمعدل الخاص بأخذ العينات المخصص للمس إلى 180 هرتز.

هاتف أوبو Reno7 Lite

ويعمل الهاتف من خلال معالج كوالكوم متوسط من أفضل نوع، وهو المطور بدقة تصنيع تصل لـ 6 نانومتر، ويتم تقديم دعم لشبكات الجيل الخامس، ويأتي بالمقارنة بذاكرة وصول عشوائي رام سعته 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين سعتها 128 جيجا بايت وهي قابلة للتوسيع بذاكرة خارجية.

[هاتف أوبو Reno7 Lite]

سعر هاتف أوبو Reno7 Lite

ويوجد في هاتف أوبو Reno7 Lite إعداد ثلاثي الكاميرات الخلفية، وبه مستشعر أساسي دقته 64 ميجا بكسل، وتصل عدسة ماكرو فيه دقتها 2 ميجا بكسل، وأيضاً عدسة لالتقاط الكثير من البيانات بعمق دقته 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية مميزة ودقتها 16 ميجا بكسل، وقوة البطارية تصل لـ 4600 مللي امبير في الساعة، ودعم تقنية الشحن السريع ذات القدرة التي تصل لـ 33 وات.

وسعره يصل لحوالي 350 يورو أي ما يصل لـ 7000 جنيه مصري.