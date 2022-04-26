نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر ليس الوحيد 4 بدائل لتويتر تستحق أن تجربها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ربما لا يزال Twitter أكبر منصة للتدوين المصغر في العالم ، لكنها لم تعد الوحيدة في اللعبة، فهناك عشرات من منصات التغريد الأخرى التي يمكنك استخدامها مع أصدقائك وهذه هي أفضل بدائل تويتر.

Plurk

منصة Plurk تم إطلاقها عام 2008م من شركة مقرها تايوان، وهي منصة اجتماعية يتم مناقشة جميع المواضيع العادية بها بحد أقصى 360 حرف لكنها في تلك الحالة لن تكون تغرية بل بلاركس.

كما يسمح Plurk بالمشاركات المجهولة ، بحيث يمكنك مشاركة أفكارك مع العالم دون مشاركة أي معلومات أخرى عن نفسك، كما تتيح ميزة Time Machine المفيدة الاطلاع على جميع البلاركس التي تم نشرها في أيام سابقة وهذا يجعل البحث بالمنصة سهل.

منصة Minds

تطبيق مايندز مخصص للمبدعين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كنت ترغب في توجيه الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك أو إلى حسابات الوسائط الاجتماعية الأخرى الخاصة بك ، تتيح لك أدوات التحليلات المضمنة تتبع عدد الأشخاص الذين يشاهدون منشوراتك بمرور الوقت ، مما يمنحك إرشادات حول كيفية زيادة فرص ظهورك.

وهو لا يستخدم الخوارزميات لتحديد نوع المحتوى الذي يمكن أنيراها المستخدمين مثل تويتش ، بل يستخدم نظامًا رقميًا لتحديد من يتم اقتراحه من المستخدمين الآخرين.

وتشمل الميزات الأخرى البارزة فيه الدردشة والمجموعات .

منصة Mastodon

منصة Mastodon هي مختلفة قليلًا حيث أنها لامركزية، فبدلاً من تقديم منصة وسائط اجتماعية عملاقة واحدة ، فإنه يسمح للمستخدمين بإنشاء واستضافة وتشغيل مجتمعات أو “مثيلات”.

لكل مثيل مجموعة مختلفة من سياسات السلوك التي يحددها المضيفون.

وقد تجد أن الأمر صعب في البداية لكن بمجرد أن تنضم لبعض المجموعات ستجد أنها أداة ممتازة لتكوين صداقات مع من يشبهونك في التفكير.

يدعم Mastodon تطبيقات متعددة لنظامي التشغيل Android و iOS ، لذلك لديك العديد من الخيارات لتخصيص تجربتك.

منصة Amino

تشبه منصة أماينو Mastodon من حيث أنه يمكن للمستخدمين من إنشاء مجتمعات تتمحور حول مواضيع محددة وتعديلها، وتمتلك معظم المجتمعات إرشادات أكثر صرامة من Twitter ، وهو أمر جيد لأن قاعدة المستخدمين تميل إلى أن تكون في الجانب الأصغر سنًا.