انت الان تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 22 الترا – Galaxy S22 Ultra يدهش الجميع بخيار لون جديد وأنيق مفعم بالحيوية .. اتفرج الصورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حققت سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22 بالفعل نجاحًا هائلاً وذلك عقب إطلاقها حيث أنه بفضل أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة وجودة الشاشة العالية والمواصفات الأخرى المميزة.

وقد تم تصميم هذه الأجهزة لتلبية حاجات المستخدم، ولتمكينه من استخدام الأدوات التي تساعده على المضي قدمًا.

وعند اطلاق هاتف Samsung Galaxy Ultra أصبح متاحًا بخيارات ألوان تشمل الأبيض (Phantom White) والأسود (Phantom Black) والأحمر الداكن (Burgundy). والآن، بدأ طراز جديد من الهاتف باللون الأخضر بالوصول إلى المتاجر.

يبدو هاتف Galaxy S22 Ultra بخيار اللون الأخضر أنيقًا وجذّابًا جدًا، حيث يتناسب اللون مع هوية التصميم البسيطة والمتينة لكاميرا الهاتف. تتألق الكاميرات الفردية الموجودة في الخلف بتصميم الإطار المعدني العاكس الذي يعكس لون الهاتف والإطار المعدني اللامع للجسم مع البديل الأخضر الجديد.

يمكنك الحصول على الإصدار الأخضر من Galaxy S22 Ultra من Samsung.com وكذلك من بائعي التجزئة الرائدين للهواتف المحمولة.

اتفرج أيضاً ...

أبرز مزايا هاتف Galaxy S22 Ultra

يتميز Samsung Galaxy S22 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش بدقة +QHD، مع دعم +HDR10، ومعدل تحديث 120 هرتز يتغيّر حسب المحتوى الذي يعرض على الشاشة، وسطوع يبلغ 1750 شمعة في المتر المربع.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1 أو معالج Samsung Exynos 2200 حسب المنطقة.

بالنسبة للكاميرات، هناك وحدة كاميرا خلفية رباعية العدسة تشمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (f / 1.8) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل (f / 2.2) واثنين من الكاميرات المقربة بدقة 10 ميجابكسل بفتحات f / 2.4 و f / 4.9 . يأتي الهاتف الذكي الرائد أيضًا مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K Super HDR.

يتم تشغيل الهاتف بأحدث نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة سامسونج One UI. يأتي ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.