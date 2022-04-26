لن تصدق حجم ثروة المصري ممدوح السبيعي 'بيج رامي' الخيالية التي جناها خلال عامين.. الرقم فلكي ويفوق المعقول والخيال !!

من كفر الشيخ إلى العالمية

مدوح محمد حسن السبيعي أو رامي السبيعي، الرجل الملقب ببيج رامي،‏ هو لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB)، ويُقيم حاليا في الكويت.

وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ. هو بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعام 2020 وعام 2021 تخرج ممدوح السبيعي من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل سمّاكًا حيث تعمل أسرته.

كانت الرياضة موضع اهتمامه منذ صغره؛ وكان يسعى لأن يكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية بـبلطيم، وحقق شهرة وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالميته.

المركز الأول وبطولة كأس العالم فاز السبيعي ببطولات وشهادات على الصعيد المحلي، وعالمياً حقق العديد من الألقاب، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وتوالت ولم يتوقف مشوراه عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

بدأ ممدوح منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحلّ بالمركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013، والسابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014، وتمكن أيضاً من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام، وحاز السبيعي المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017، والمركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2020 و المركز الأول مره أخرى في مستر أولمبيا 2021 ليكون أول لاعب مصري وعربي يحقق لقب مستر أولومبيا مرتين على التوالي.

ثروة بيج رامي

لا توجد أي إحصاءات رسمية حول قيمة ثروة بيج رامي، ولكن المعروف أنه حصل على جائزة مستر أوليمبيا مرتين في عامي 2020 و 2021 وتبلغ قيمة الجائزة 400 ألف دولار، أي أن ثروته لا تقل عن 800 ألف دولار، وهو ما يقدر ب 12552080.00 جنيه مصري.