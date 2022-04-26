انت الان تتابع خبر فيفو تطلق رسميا هاتفها المميز Vivo S15e.. سعر ومواصفات ولا في الأحلام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الأرخص Vivo S15e رسميا ضمن مجموعة هواتفها المميزة مع عدد من المواصفات المميزة مع معالج من شركة سامسونج وبطارية كبيرة وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات كبيرة.

ووفق موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo S15e يأتى بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء مع حواف مستديرة تضم زر الطاقة وأزرار الصوت على الجانب الأيمن.

هذا وسيقدم هاتف فيفو Vivo S15e كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج مع عدسة فائقة الدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو وفلاش LED على الجانب الأيمن من وحدة الكاميرا.

ويعمل هاتف فيفو Vivo S15e بمعالج من نوع Exynos 1080 من شركة من شركة سامسونج مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 .

كما يحتوى هاتف فيفو Vivo S15e على بطارية بقدرة 4700 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط يشحن في غضون 20 دقيقة من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth و GPS ، ونظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS Ocean .

ويتوفر سعر هاتف فيفو Vivo S15e في الصين حاليا إلا أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية بأسعار:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت سعر 304 دولارًا أى ما يعادل حوالي 5 آلاف و 600 جنيه مصرى.

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - سعر 350 دولارًا دولارًا أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 500 جنيه مصرى.

12 جيجابايت + 256 جيجابايت سعر 391 دولارًا أى ما يعادل حوالي 7 آلاف و 300جنيه مصرى.