انت الان تتابع خبر وفاة 5 طلاب جامعيين في حادث مروع.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت مصر فاجعة جديدة، حيث لقي 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مصرعهم، يوم أمس الإثنين، في حادث تصادم على الطريق الساحلي الدولي، بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، أثناء توجههم إلى مقر الأكاديمية في الإسكندرية.

وأكد شهود عيان أن الحادث نتج عن تصادم سيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، مع سيارة نقل ثقيل "تريللا"، بالقرب من كمين رشيد، قبل كوبري زكريا بنطاق مركز مطوبس، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بلاغا بالحادث ووقوع وفيات.

ونعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، طلابها الخمسة الذين لقوا مصرعهم، مساء الاثنين، في حادث مرورى بالطريق الساحلي الدولي.

وأصدرت الأكاديمية بيان جاء فيه" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لهم بإذن الله الطلاب بالفرقة الرابعة من مرحلة الدراسات الأساسية بكلية النقل البحري والتكنولوجيا إثر حادث أليم".

وأعرب رئيس الأكاديمية، الدكتور إسماعيل عبدالغفارعن خالص تعازيه ومواساته لأسر الطلاب.

وأكد شهود عيان أن "التريللا" اصطدمت بالسيارة الملاكي من الخلف فدارت حول نفسها ثم اصطدمت بالحاجز الخرساني، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى رشيد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.