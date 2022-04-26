شوف عروض ساكو في العيد والعدية قسائم شرائية وعروض فيزا 20%

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عروض ساكو في العيد تقدم قسائم شراء مجانية بقيمة 75 ريال سعودي مع كل شراء بقيمة 500 ريال سعودي، بالإضافة إلى عروض فيزا 20% على مجموعة هائلة من المنتجات من أهمها منتجات الأثاث المنزلي وكراسي الاسترخاء، كما تقدم عروض وخصومات إضافية لجميع عملاء مصرف الراجحي للبطاقات مسبقة الدفع، كما تقدم إمكانية التوصيل المجاني إلى المنازل أو الاستلام من أحد معارض شركة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق المنتشرة في معظم محافظات المملكة مع العلم انه ليس جميع المنتجات تتمتع بهذه الميزة، واليكم اهم عروض ساكو للعيد والتي تستمر من 22 أبريل وحتى 9 مايو 2022. أقوى عروض ساكو للعيد وقسائم شراء مجانية بقيمة 75 ريال: مرطب هواء سعة 3 لتر ويمكن استخدامه كمعطر جو بسعر 179.75 ريال سعودي.

عرض قوي على قلاية هوائية بدون زيت سعة 8 كيلو جرام قوة 1425 واط متوفرة باللون الأسود من فليبس بسعر 299 ريال سعودي بدلاً 659 ريال.

ماكينة صنع القهوة سعة 0.6 تر من فيليبس بسعر 179.75 ريال سعودي.

آلة حلاقة الأقمشة 8800 دورة للدقيقة من فليبس بسعر 49.75 ريال سعودي.

محضرة قهوة مزودة بطاحونة من فيليبس بسعر 949 ريال سعودي. G10 يوفي مكنسة هيبرد متوفرة باللون الأسود بسعر 699 ريال سعودي.

غلاف هوائي لتصفيف الشعر مع ملحقات دايسون بسعر 2,499 ريال سعودي.

مكنسة لتنظيف السجاد بسعر 1,199 ريال سعودي.

صانعة قهوة سعة 8 لتر بقوة 450 واط اسبرسو وكابتشينو بسعر 3,299 ريال سعودي. منقى هواء 3 ام اف 2 بسعر 699 ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء لغرفة مساحة 34 متر مربع بسعر 699 ريال سعودي.

عرض جهاز تنقية هواء مكون من قطعتين بقوة 220 فولت بسعر 1,209 ريال سعودي. عروض فيزا 20% للأثاث المنزلي وكراسي الأسترخاء: كرسي أسترخاء مقاس 84*99*99 سم قماش بسعر 1,099 ريال سعودي.

عرض كرسي استرخاء هزاز مقاس 98*10*106 سم متوفر باللون البني والرمادي بسعر 1,499 ريال سعودي.

كرسي استرخاء يرفع لأعلى مقاس 92*76*107 سم متوفر باللون الرمادي بسعر 2,499 ريال سعودي. مروحة ترطيب سعة 14 لتر بقوة 180 واط 50 سم مع جهاز تحكم بسعر 1,699 ريال سعودي.

عرض مروحة ترطيب سعة 23 لتر بقوة 300 واط 66 سم مع جهاز تحكم بسعر 2,299 ريال سعودي.

مبرد هواء بخار سعة 114 لتر جيتستريم 230 84م بسعر 5,599 ريال سعودي.

حفرة نار 42 بوصة مدورة بسعر 1,999 ريال سعودي. كرسي استرخاء بمسند كوب 90*83*104 سم متوفر باللون البيج بسعر 1,099 ريال سعودي.

أريكة استرخاء مقعدين قماش متوفرة باللون الأسود + الرمادي بسعر 1,899 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض ساكو في العيد والعدية قسائم شرائية وعروض فيزا 20% - ثقفني

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