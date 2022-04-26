شوف عروض بنده 1443 السعودية خصومات رائعة للجميع

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في أنحاء المملكة العربية السعودية عن أهم عروض هايبر بنده السعودية، تكثر العروض والتخفيضات على السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك فهو شهر الخير والبركة تهتم المحلات التي تبيع السلع الغذائية بعمل تخفيضات على المنتجات الغذائية وذلك لزيادة المبيعات ومن المعروف أن في شهر رمضان يزداد استهلاك المواطنين للمنتجات الغذائية وذلك لكثرة عمل العزومات و المأكولات في شهر رمضان المبارك وفي هذا المقال سنقدم لك أقوى العروض في هايبر بنده، وتعد معارض بنده من أهم المعارض المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

عروض هايبر بنده في السعودية لعام 1443

يتمتع هايبر بنده بالعديد من السلع الغذائية التي يستخدمها المواطنين السعوديين ويقدم لهم الهايبر عدة عروض على جميع المنتجات الغذائية خلال هذه الأيام، لمساعدتك على تلبية احتياجاتك ومن هذه العروض:-

عرض على اللحم البقري البرازيلي سعر الكيلو 26:95 ريال سعودي

عرض على كيلو اللحم المفروم البقري البرازيلي 23:95

عرض على سائل تنظيف الاطباق فيرى 1:25 لتر سعره 14:95 ريال سعودي

عرض على سائل تنظيف برسيل باور سعته 7 لتر سعره 49:95 ريال سعودي

عرض على مناديل الرول الجامبو 2× 150 متر بسعر 12:95

عرض على سكر الأسرة ناعم 10 كيلو + 2 كيلو بسعر 27:95 ريال سعودي

عرض على كتف العجل خالي من العظم 47:95 ريال سعودي.

عروض على السلع الغذائية في بنده السعودية

ننشر لكم المزيد من العروض والتخفيضات على السلع الاستهلاكية للمواطنين السعوديين

التي تستمر حتى آخر شهر رمضان حيث ينتظر الناس عروض هايبر بنده السعودية وهي كالآتي:-

عرض على جبنة مطبوخة كريمي بوك 2× 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي

عرض على المراعي كريمة الطبخ سعة 1 لتر بسعر 15 ريال سعودي

عرض على ناجتس أمريكانا الدجاج 400 جرام بسعر 20 ريال سعودي

صدور الدجاج أنصاف منزوعة الجلد والعظم 450 جرام بسعر 15 ريال

عرض على الطحين الأولى وزن 1 لتر بسعر 10 ريال

عرض على شاي المذاق الأصلي ربيع 300 كيس بسعر 25 ريال

عرض على ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 10 ريال

عرض على التونة بزيت دوار الشمس 185 جرام 3 قطع بسعر 10 ريال سعودي، وقد عرضنا اليكم أهم العروض لبنده.