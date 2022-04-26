أوبو الصينية تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G .. سعر مغرٍ ومواصفات هائلـة !!

ووفق موقع Gizmochina، فإن هاتف أوبو Oppo A55s 5G يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض+ HD ، وبدقة X 1080 × 2400 ، كما تحتوي الشاشة على 4096 مستوى من التعتيم، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

هذا ويقدم هاتف أوبو Oppo A55s 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، مع كاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

كما يعمل هاتف أوبو Oppo A55s 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميديا تيك MediaTek، وشريحة 7 نانومتر مع نواتين Cortex-A76 (2.2 جيجاهرتز) ، ووحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2. ومودم sub-6 5G.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A55s 5G مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع واجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A55s 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB A to C ، وBluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة.