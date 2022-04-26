انت الان تتابع خبر الرئيس الفرنسي ينحني ويقبل يد فنانة مصرية بعد فوزه بالإنتخابات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد مغنية الأوبرا المصرية فرح ديباني بعد أن غنت النشيد الوطني الفرنسي في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة.

هذا ولفتت الديباني الأنظار حين غنت النشيد الفرنسي وسط حشد من مؤيدي الرئيس المنتخب وزوجته سيدة فرنسا الأولى، وبمجرد انتهائها من الغناء اقترب منها ماكرون وصافحها ​​وقبّل يدها، في لقطة لاقت اهتمامًا واسعًا من قِبَل الجمهور العربي.

فرح الديباني فنانة استطاعت ان تحقق نجاحا عندما عبرت من سواحل محافظة الإسكندرية الى البحر المتوسط، قاصدةً أكبر وأعرق المسارح الفرنسية، فمنذ الصغر، تعلمت عزف البيانو ورقص الباليه داخل معهد الكونسرفتوار، وهو ما أضيف إلى بيئة منزلها الموسيقية، حيث وجدت والداها يحرصون على الاستماع إلى الكلاسيكيات، بجانب تفضيلهم للغناء الأوبرالي.

وشاركت الديباني في مسابقات لغناء الأوبرا، ولغت المراحل النهائية في عدد من الفعاليات، محققة إما المركز الأول أو الثاني، ما أهلها لإحياء حفلات في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة القاهرة، إضافة إلى ظهورها في مناسبات مختلفة بمكتبة الإسكندرية.

موهبة فرح ساهمت في بلوغها مراحل متقدمة بشكل أسرع، حيث حصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، بالتزامن مع دراستها للعمارة، قبل أن تقرر الانتقال إلى العاصمة الألمانية برلين لدراسة الغناء الأوبرالي، في جهود تكللت بحصولها على درجة الماجستير في الغناء، وبعد نجاحاتها المتتالية واجتهادها، أصبحت الخيار الأول في عدد من المناسبات الكبرى في باريس.

حيث شاركت الفنانة المصرية سابقا في حفل افتتاح منتدى هيئة الأمم المتحدة من أجل المساواة بين المرأة والرجل، وهي الفعالية التي شهدها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وهيلارى كلينتون، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وغيرهم من المسؤولين.



