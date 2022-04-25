فيفو تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G .. مواصفات غير مسبوقة

ووفق موقع GSMArena فإن فيفو ستطلق هاتفها iQOO Z6 Pro 5G بعد غد، الأربعاء ، يوم 27 أبريل في الصين، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الأسواق العالمية .

هذا وسيأتى هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G بشاشة كبيرة من نوع Samsung E4 AMOLED ، قياس 6.44 بوصة ،مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار .

وسوف يحتوي هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G على بطارية كبيرة بقوة 4700 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط ، مع شحن البطارية بنسبة 80 % في أقل من نصف ساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS .

كما سيعمل هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12و 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.