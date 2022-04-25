شوف خصومات بن داوود تتجاوز 40% حتى نهاية رمضان على جميع الأجهزة والهواتف

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خصومات بن داوود تتجاوز 40% حتى نهاية شهر رمضان على جميع الأجهزة والهواتف الذكية، تتوفر مكواة تيفال بخار فيرشو 1800 وات بسعر 109 ريال بدلا من 129ريال خصم 16%، يتوفر السيف سكان ساندوتشات ماكينة تصنيع الساندوتش 750 وات بسعر 49 ريال بدلا من 65 ريال خصم 25%، يتوفر السيف حليب ماكينة الحليب 500 وات بسعر 149 ريال بدلا من 169 ريال خصم 12% ضمن عروض شهر رمضان الكريم للعام الجاري 2022. خصومات بن داوود تتجاوز 40% تتضمن خصومات شهر رمضان الكريم تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية : تتوفر امبريال عصارة حمضيات 160 وات باللون الفضي بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42%.

تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود إمبريال غلاية ماء كهربائية 800 وات سعة 800 مللي لتر بسعر 139 ريال بدلا من 198 ريال خصم 30%.

تتوفر إمبريال صانعة الكريب 700 وات بسعر 99 ريال بدلا من 155 ريال خصم 36%.

تتوفر إمبريال مكواة البخار 1200 وات بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%. عروض بن داوود ثلث الثمن تتضمن عروض هايبر بن داوود تخفيضات مذهلة على الأدوات المنزلية : يتوفر بس اند دي طقم اكواب اربع قطع مع أطباق بسعر 99 ريال بدلا من 146 ريال خصم 32%.

يتوفر بي آند دي طقم صواني 3 قطع بسعر 98 ريال بدلا من 152 ريال خصم 40%.

تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 بي اند دي حافظة طعام استيل 3 قطع بسعر 29 ريال بدلا من 37 ريال خصم 22%.

تتوفر بي اند دي حافظة طعام ستيل 2 في 1 بسعر 49 ريال بدلا من 60 ريال خصم 19%.

تتوفر بي اند دي حافظة طعام ستيل 3 في 1 بسعر 79 ريال بدلا من 87 ريال خصم 10%.

يتوفر ضمن خصومات بن داوود ثلث الثمن موزع الحبوب سعة 3 لتر بسعر 35 ريال بدلا من 53 ريال خصم 34%. عروض الهواتف بن داوود استكمالا لسلسلة تخفيضات شهر رمضان يقدم هايبر بن داوود عروض مذهلة على الهواتف : يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي ايه 32 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، ضمن عروض شهر رمضان 2022 مع كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و الكاميرا الخفية رباعية 2 + 5 + 8 + 48 ميجا بكسيل بسعر 1099 ريال.

يتوفر ضمن عروض الهواتف لدى بن داوود عرض خاص في العزيزية بمدينة مكة المكرمة ، طيبة بالمدينة المنورة و الحمراء بمدينة جدة فقط على هاتف آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3199 ريال ضمن عروض بن داوود على الجوالات. عمر شويل - جدة خصومات بن داوود تتجاوز 40% حتى نهاية رمضان على جميع الأجهزة والهواتف - ثقفني

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