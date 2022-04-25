نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية لعيد الفطر المبارك وتخفيضات جريئة على المنتجات المنزلية في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تختص في قطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن على أكبر وأقوى المجموعات معها الأعمال الرائعة والمهمة التي تتواجد بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتم تشييد وإنشاء شركة تكون من أكبر وأقوى الشركات الناجحة بالسعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعتبر من إحدى الأسواق التي حصلت واستحوذت على أكبر وأقوى المجموعات حتى مهدت طريقها لعمل العديد من التصورات الإيجابية.
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يكون له دور هام جدًا، فهو يقوم بخدمة العديد من العملاء والمقيمين في السعودية والتي قد وصل إلى نحو مائة مليون وستون عميل يتم تواجدهم أما في جمهورية مصر العربية أو في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يمتلك القطاعات الضرورية والهامة التي تختص في مجال التجزئة، وكذلك فإن السوق يمتلك السجل الرائع والمتميز منذ سنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على معجون الأسنان النعناع عدد اثنان قطعة مقدار 125 مل تكون بسعر 10.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
- 125 مل من معجون الأسنان تريبل اكشن كولجيت يكون بسعر 5.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- معجون الأسنان من النوع كلوس أب مقدار 120 مل عدد اثنان قطعة تكون بسعر 10 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- 100 مل من معجون الأسنان من النوع آيسي وايت كلوس أب يكون بسعر 13.50 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من معجون الأسنان من النوع سيجنال مكافح للتسوس مقدار 120 مل يكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.
- القهوة السعودية الفاخرة من النوع نجدية مقدار 10 * 6 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من القهوة التركية نوعها الخير تكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- كبسولات إسبريسو من النوع لور مقدار 52 جرام يكون سعرها 16.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 5 قطع من كريم الكراميل من النوع رياض فود مقدار 50 جرام تكون بسعر 4.95 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.
- 100 جرام من الباكينج باودر نوعها رياض فود مقدار 5 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.
- نشاء الذرة من النوع رياض فود مقدار 200 جرام عدد 5 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
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