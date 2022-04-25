شوف تنزيلات جرير الشهرية 40% خصم حتى نهاية الأسبوع بجميع فروع جرير تسوق الآن

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مكتبة جرير تعمل على تقديم أقوى الخصومات الكبيرة ومعها أروع العروض المذهلة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة تكون منافسة للعديد من الأماكن الأخرى، كما أن هذه المكتبة يكون لها دور في تقديم العروض والخصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الأدوات المنزلية وهواتف الجوال وغير ذلك، حيث أن المكتبة تقدم العديد من الخصومات والعروض على جميع المنتجات الدراسية ولعب الأطفال إلى أن تنافس كل المكاتب بالمملكة.
عروض جرير السعودية
تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر المتاجر القوية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما وصل عدد الفروع نحو تسعة وثلاثون فرع تقريبًا في العديد من المناطق المتنوعة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن المكتبة يتواجد بها ألف ومائتان فرد من العديد من الجنسيات، وكذلك فإن الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير كان في سنة 1979 في محل كان حجمه صغير يتخصص في بيع المستلزمات القرطاسية والمدرسية والكتب والمجلات في شارع المتنبي بالرياض.
تخفيضات جرير اليوم
- هاتف من النوع هونر إكس 8 حجم 128 جيجا بايت 6 جي رام باللون المحيطي الأزرق يكون بسعر 949 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع أسوس إكس 515 من الجيل العاشر حجم 15.6 بوصة جي فورس ام اكس 330 يكون بسعر 3399 ريال سعودي.
- مفكرة ستينو من النوع امباد جرين تينت عدد 60 ورقة مسطرة باللون الأبيض أو الأخضر يكون سعرها 12 ريال سعودي.
- دبابيس المكتب من النوع ابيل ماب البلاستيكية أو المعدنية بالألوان المتنوعة تكون بسعر 10 ريال سعودي.
- دبابيس الضغط من النوع روكو ميتاليك المعدن بالألوان المختلفة تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- الأشرطة المطاطية من النوع روكو ايستايشناري بالألوان المتنوعة يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- ورق التجليد الشفاف من النوع روكو يكون بسعر 12 ريال سعودي.
- تصميم الزهور من رول تحديد اللاصق باللون الأخضر يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- رول تحديد اللاصق الصلب يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- ماركر الرسم من النوع ايدينج 751 بالرأس المستدير باللون الفضي يكون بسعر 12 ريال سعودي.
- قلم الحبر السائل من النوع روكو باللون الأسود رأس الإبرة يكون بسعر 5 ريال سعودي.
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