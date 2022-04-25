نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات عيد الفطر من بنده أجدد العروض في شهر رمضان 60% خصم تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تكون شركة بنده من إحدى الشركات الحريصة في أن تقوم بتقديم ومنح أكبر العروض القوية المصاحبة للخصومات الرائعة والمذهلة جدًا، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بصورة يومية أو أسبوعية، كما أن شركة بنده قد حصلت ونالت العديد من التوزيعات الرئيسية التي تم وصولها لأربعة مراكز في المملكة العربية السعودية، كما تمتلك الشركة ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية أيضًا.
عروض هايبر بنده السعودية لعيد الفطر المبارك وتخفيضات جريئة على المنتجات المنزلية
عروض بنده السعودية
تنزيلات بنده يكون من أكبر الأسواق القوية والشركات الكبيرة والناجحة أيضًا التي تتواجد في المملكة العربية، كما أن ذلك السوق يتوافر ويتواجد به كل منتج أو سلعة يريدها ويرغب بها كل شخص مقيم في السعودية أما أن تكون من المستلزمات والمنتجات الغير غذائية والغير غذائية من كل المنتجات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك العروض والخصومات التي تقدمها الشركة تكون بالجودة الرائعة والمتميزة وكذلك بسعر يتناسب ويتلاءم مع كل شخص.
تخفيضات بنده السعودية
- خصومات بنده على نكهة الفانيلا من النوع فوستر كلاركس مقدار 15 جرام عدد 3 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- 1 + 1 من العدس الأحمر المجروش من النوع مجدي مقدار 800 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 26.50 ريال سعودي.
- 700 جرام من السميد تاك تات عدد 3 قطع تكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.85 ريال سعودي.
- القرفة من النوع مجدى مقدار 200 جرام عدد 1 + 1 يكون سعرها 11.05 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.
- الأكياس الخاصة بالتخزين التي تقفل من خلال المزلاج من النوع أورينكس عدد 15 كيس تكون بسعر 6.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- 300 مم من النايلون اللاصق من النوع جراند ستار مع هدية تكون بسعر 20 بدلًا من 37.50 ريال سعودي.
- 100 حبة من القفازات من النوع موج التي تخص الاستعمال المنزلي بالحجم الوسط أو الكبير تكون بسعر 23.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- أكياس النفايات عدد 20 من النوع موج تكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- القلاية بدون زيت من النوع سنكور حجم 2 كيلو جرام سعرها يكون 149 بدلًا من 359 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي 450 واط من النوع براون يكون بسعر 115 بدلًا من 149 ريال سعودي.
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