شوف أقوى عروض العيد من لولو ماركت على الهواتف الذكية والإلكترونيات lulu hypermarket

لعل أهم ما يبحث عنه الشباب هذه الأيام أحدث الصيحات التكنولوجية في مجال الهواتف النقالة، ويقدم لولو ماركت مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية بخصومات كبيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يقوم العديد من الأشخاص بشراء هدايا العيد لأحبائهم ويفضلون شراء جوالات جديدة، تتنوع الماركات المعروضة ما بين شاومي وأيفون، تكنو، نوكيا، فيفو، هونر وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة، ويحتوي بروشور عروض هايبر لولو على مواصفات وسعر كل هاتف على حدة قبل وبعد الخصم، كذلك توجد تخفيضات على بعض أكسسوارات الجوال والساعات الذكية.

لولو ماركت

توضح الصفحة أدناه من مجلة عروض هايبر لولو أسعار إصدارات مختلفة من هواتف فيفو وأوبو مع توضيح الأسعار قبل وبعد التخفيض.

يمكنك الحصول على جوال فيفو واي 33 إس سعة 128 جيجا بايت مقابل 969 ريال بدلاً من 999 ريال وتوفير 30 ريال سعودي، من مواصفات الهاتف أنه يعمل بنظام أندرويد 11 كما يحتوي على رامات 8 جيجا بايت، وشاشة مقاس 6.58 بوصة بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية خلفية وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

اشتري هاتف أوبو ايه 16 سعة تخزين 64 جيجا مقابل 649 ريال فقط، يحتوي على رامات 4 جيجا وشاشة مقاس 6.51 بوصة ويدعم الجيل الرابع من شبكات الهواتف الذكية.

لولو هايبر ماركت

احصل على هاتف شاومي مي 11 الجيل الخامس سعة تخزين 128 جيجا، بسعر مميز فقط 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال بخصم قدره مائة ريال سعودي.

خصم بقيمة مائة وخمسين ريال سعودي تحصل عليه عند اقتناء جوال شاومي 11 تي الجيل الجيل الخامس سعة 128 جيجا، يعرض الهاتف ضمن عروض لولو هذا الأسبوع مقابل 1649 ريال بدلاً من 1799 ريال.

بسعر 1099 ريال فقط بدلاً من 1199 ريال تستطيع شراء هاتف تكنو كامون 17 برو سعة 256 جيجا بايت، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 ويحتوي على رامات 8 جيجا، شاشة مقاس 6.78 بوصة وأربعة كاميرات خلفية بدقة تصوير مختلفة، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 4 ميجا بكسل.

عروض لولو

هاتف لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجا بايت الجيل الرابع متوفر مقابل 499 ريال بدلاً من 549 ريال.

جوال لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا احصل عليه مقابل 349 ريال بدلاً من 379 ريال سعودي.

جوال موتورولا إيدج 20 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال بخصم قدره 150 ريال.

lulu hypermarket

احصل على جوال هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا الجيل الرابع مقابل 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال، ووفر مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي.