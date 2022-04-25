شوف عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية وخصومات كبيرة ومميزة

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عمر شويل - جدة تأتي أسواق العثيم في المركز الثاني في إمتلاك أكبر سلسلة أسواق مركزية في المملكة العربية السعودية وقد قامت مجلة فوربس الأمريكية بإختيار أسواق العثيم من ضمن أفضل المتاجر في العالم العربي بأكمله وقد قدرت القيمة السوقية لأسواق العثيم بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وقد تخصصت أسواق العثيم في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والأسماك واللحوم والأدوات المنزلية كما أضافت أسواق العثيم قسم للأدوات الكهربائية والإلكترونية وقد تضمن ذلك القسم أحدث الماركات بأحسن تقنيات متاحة في العالم ومازالت أسواق العثيم تقوم بإبهرنا بإستمرار. عروض أسواق العثيم على الجوالات جوال سامسونج أي 52 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي. جوال تكنو كي جي 5 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي. جوال تكنو سي إنش 6 إن بسعة تخزينية 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي. جوال تكنو كي جي 8 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي. جوال أي تي إل 9200 متوفر باللون الأزرق. جوال لافا واي 40 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي. تابلت أكسيد بسعة تخزينية 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي. تابلت سامسونج أي 7 تي 505 بسعة تخزينية 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي. عروض أسواق العثيم على الشاشات شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إتش دي. شاشة أورو إل أي دي بحجم 43 بوصة فائق الوضوح والدقة. شاشة أورو إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4K. شاشة إمبيكس سمارت بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K. شاشة أورو إل أي دي بحجم 32 بوصة. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية مضرب بيض كهربائي مع عجانة مقدم من كولين. صانعة بيتزا وخبز مقدمة من جي في سي. قدر ضغط كهربائي مقدم من السيف بسعة 8 لتر. ميكرويف مقدم من كليك أون بسعة 20 لتر. قطاعة خضار مقدمة من أي تي سي. مكنسة كهربائية مقدمة من جيباس. محضرة قهوة مقدمة من بانيكس. خلاط كولين بقوة 350 وات.

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