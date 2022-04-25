شوف عروض لولو هايبر ماركت لعيد الفطر على الأغذية والإلكترونيات

لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع يقوم بتقديم أفضل العروض والخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الرمضانية واحصل على أفضل وأجود البقالة وجميع احتياجاتك الأساسية، التي يقدمها لولو ماركت في كل أسبوع والتي تتسم بالجودة العالية والتي حصلت على ثقة الكثير من عملائه، وفي هذا الأسبوع يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، وتشكيلة متنوعة من الأسماك الطازجة، والفاكهة الطازجة، وأكياس الخضروات، ومنتجات الألبان كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على الهواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز بالمقاسات المختلفة، وأواني الطهي، والأجهزة الإلكترونية كل ذلك وأكثر بخصومات كبيرة والتي يمكنك الحصول عليها عند زيارة هايبر لولو.

لولو هايبر ماركت

احصل على تابلت ايكون واي فاي 10.1 بوصة مقابل 399 ريال بدلاً من 599 ريال.

شاشة ايكون ليد مقاس 40 بوصة بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال يحصل المشتري على 400 ريال توفير.

وفر مع عروض لولو مبلغ 700 ريال عند شرائك شاشة ذكية أيكون عالية الوضوح مقاس 50 بوصة مقابل 1299 ريال بدلاً من 1999 ريال.

مكنسة أيكون الكهربائية محمولة ومتعددة المهام لتنظيف السيارة احصل عليها بسعر 149 ريال بدلاً من 239 ريال.

اشتري غسالة الضغط العالي المحمولة أيكون بسعر 369 ريال بدلاً من 399 ريال.

عروض لولو

كاندي غسالة ومجفف تحميل أمامي 8/5 كيلو اشتريها بسعر 2099 ريال بدلاً من 2999 ريال ووفر 900 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 500 ريال عند شراء غسالة وايت وستنج هاوس بتحميل علوي 10 كيلو مقابل 1699 ريال بدلاً من 2199 ريال.

غسالة الأطباق توشيبا 6 برامج احصل عليها مقابل 1699 ريال بدلاً من 2449 ريال.

عروض هايبر لولو

صلصة ناندو عبوة 250 مل متنوع بسعر 20.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

بلو دايموند حليب اللوز الأصلي غير محلى سعة لتر بسعر 16.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

احصل على أرز جولدن إليفانت بنكهة الياسمين وزن الكيس 2 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

شوكولاته ديري ميلك وزن 99 جرام بسعر 15.75 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

lulu market

عرض على سامسونج جالكسي ايه 52 سعة 128 جيجا مقابل 1149 ريال بدلاً من 1249 ريال.

اشتري جوال سامسونج جالكسي ايه 32 سعة 128 جيجا الجيل الرابع بسعر 949 ريال فقط.