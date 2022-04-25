نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي صفقات العيد التوفيرية لشهر مايو من Lulu الشرقية على أجهزة المنزل في المقال التالي
أقوي الصفقات والعروض الحصرية الكبري تقدمها أسواق Lulu بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك توفر العديد من الأحتياجات المنزلية الضرورية مثل الأجهزة الكهربائية الضرورية، وتقدم أيضاً تشكيلة متنوعة من الجوالات بأسعار رائعة وخصومات جبارة، يوجد كمليات وملحقات الأجهزة المحمولة وجميع الأكسسورات، متوفر أيضاً تشكيلة من الساعات الذكية والسماعات اللأسلكية والسلكية، وطبعات من أقوي الماركات المختلفة.
أقوي صفقات العيد التوفيرية لشهر مايو من Lulu الشرقية على أجهزة المنزل
ولعشاق أستخدام التابلت المحمول سواء كان الأطفال أو الكبار يوجد أحجام وألوان مختلفة يمكن أقتنائها قبل نفاذ الكمية، والكثير منا يقع في ورطة كبيرة عندما يفرغ شاحن بطارية الهاتف يحتاج إلى شحنة توفر لكم أسوأ لولو بقسم الأليكترونيات مجموعة مختلفة بقوة أمبير مختلفة تناسب جميع الهواتف الخلوية، أستمتعوا بالعروض الجبارة التي تستمر لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية.
- نوتريكوك قلاية كهربائية بدون زيت، سعة 3 لتر، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال وفر 200.00 ريال.
- كمبيوتر محمول ماركة لينوفو ايديا باد 3 كور أي 3، بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 2099.00 ريال وفر 600.00 ريال.
- هاتف محمول أيفون13 برو ماركة آبل، سعة ذاكرة داخلية 128 جيجا، متوفر بلون ذهبي بسعر 4649.00 ريال بدلاً من 5199.00 ريال وفر 550.00 ريال.
- شاشة تلفزيون ماركة سوني SONY، حجم الشاشة 75 بوصة، شاشة زكية من جوجل عالية الوضوح، سماعات أستريو مجاناً، بسعر 5599.00 ريال بدلاً من 7299.00 ريال وفر 1700.00 ريال.
- أيكون شاشة زكية عالية الوضوح والرؤية، حجم الشاشة 55 بوصة، بسعر 1599.00 ريال بدلاً من 2399.00 ريال وفر 800.00 ريال.
صفقات العيد الكبري بعروض رائعة من lulu الشرقية
- جوال هواوي نوفا 9، سعة ذاكرة داخليه 128 جيجا الجيل الرابع، سعر الكيلو 1599.00 ريال بدلاً من 1899.00 ريال وفر 300.00 ريال.
- ساعة هواوي زكية جي تي 3، جوبيتار، ألوان مختلفة سعر الحبة 899.00 ريال بدلاً من 1099.00 ريال وفر 200.00 ريال.
- سماعة أذن لاسلكية من هواوي فري بودر 4 أي متنوعة، متوفرة بلون أحمر وأبيض، سعر الحبة 269.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال وفر 60.00 ريال.
- هواوي سوار زكي 6 متنوع، بألوان مختلفة وجذابه سعر القطعة 179.00 ريال بدلاً من 229.00 ريال وفر 50.00 ريال.
- هواوي سماعة زكية طراز GT 2، مصنوعة من المطاط الفلو ي متوفرة بلون أسود، بسعر549.00 ريال بدلاً من 879.00 ريال وفر 330.00 ريال.
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