شوف أقوي صفقات العيد التوفيرية لشهر مايو من Lulu الشرقية على أجهزة المنزل

أقوي الصفقات والعروض الحصرية الكبري تقدمها أسواق Lulu بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك توفر العديد من الأحتياجات المنزلية الضرورية مثل الأجهزة الكهربائية الضرورية، وتقدم أيضاً تشكيلة متنوعة من الجوالات بأسعار رائعة وخصومات جبارة، يوجد كمليات وملحقات الأجهزة المحمولة وجميع الأكسسورات، متوفر أيضاً تشكيلة من الساعات الذكية والسماعات اللأسلكية والسلكية، وطبعات من أقوي الماركات المختلفة.

أقوي صفقات العيد التوفيرية لشهر مايو من Lulu الشرقية على أجهزة المنزل

ولعشاق أستخدام التابلت المحمول سواء كان الأطفال أو الكبار يوجد أحجام وألوان مختلفة يمكن أقتنائها قبل نفاذ الكمية، والكثير منا يقع في ورطة كبيرة عندما يفرغ شاحن بطارية الهاتف يحتاج إلى شحنة توفر لكم أسوأ لولو بقسم الأليكترونيات مجموعة مختلفة بقوة أمبير مختلفة تناسب جميع الهواتف الخلوية، أستمتعوا بالعروض الجبارة التي تستمر لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية.

نوتريكوك قلاية كهربائية بدون زيت، سعة 3 لتر، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال وفر 200.00 ريال.

كمبيوتر محمول ماركة لينوفو ايديا باد 3 كور أي 3، بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 2099.00 ريال وفر 600.00 ريال.

هاتف محمول أيفون13 برو ماركة آبل، سعة ذاكرة داخلية 128 جيجا، متوفر بلون ذهبي بسعر 4649.00 ريال بدلاً من 5199.00 ريال وفر 550.00 ريال.

شاشة تلفزيون ماركة سوني SONY، حجم الشاشة 75 بوصة، شاشة زكية من جوجل عالية الوضوح، سماعات أستريو مجاناً، بسعر 5599.00 ريال بدلاً من 7299.00 ريال وفر 1700.00 ريال.

أيكون شاشة زكية عالية الوضوح والرؤية، حجم الشاشة 55 بوصة، بسعر 1599.00 ريال بدلاً من 2399.00 ريال وفر 800.00 ريال.

صفقات العيد الكبري بعروض رائعة من lulu الشرقية