أسرع طريقة لنقل الملفات من هواتف أندرويد سامسونج وشاومي إلى آيفون والعكس بدون برامج!

وفي هذه السطور سوف نقدم لكم اليوم طريقة سريعة لأجل نقل الملفات بين هواتف الأندرويد والأيفون عبر خطوات بسيطة ودون الحاجة لتثبيت أي تطبيق، وهي طريقة لن تأخد منك وقت أو مجهود وتصلح لكافة الملفات سواء كانت صور أو فيديوهات أو مقاطع موسيقية.

أسرع طريقة لنقل الملفات 2022

في البداية يجب أن يتم تشغيل شبكة الواي فاي ذاتها في هاتف الأندرويد وهاتف الأيفون، ثم يتم التوجه إلى موقع Snapdrop.net من خلال كلا الهاتفين، ولكي تتمكن من نقل ملفات من هاتف الأندرويد إلى هاتف الأيفون يتم النقر من خلال هاتف الأيفون على واجهة موقع Snapdrop الرئيسية، ثم عليك الإختيار بين ملفاتك المتاحة أو إمكانية إلتقاط صور فورية وإرسالها أو تصوير فيديو، حيث تظهر رسالة بإمكانية تصفح الملفات المتواجدة في هاتفك وإرسالها بكل سهولة.

نقل الملفات بين أندرويد وآيفون بدون برامج

وإذا كنت تريد نقل ملفات من هاتف آيفون إلى هاتف أندرويد يتم النقر من خلال الواجه الرئيسية للموقع المتواجدة في هاتف الأندرويد، ثم إختيار طريقة الإرسال إذا كانت إرسال ملف موجود مسبقا أو تصويره علي الفور و إرساله على هيئة صورة أو فيديو، حيث تتم عملية نقل الملفات خلال فترة تتراوح بين 20 ثانية و30 ثانية حسب حجم الملفات، وتعتبر تلك هي بأسرع طريقة ممكنه لنقل الملفات بين هواتف أندرويد وآيفون بدون برامج.

أما إذا كنت تبحث عن تطبيق لنقل البيانات بين الأندرويد والأيفون، فهناك تطبيق يتوفر علي منصة أندرويد وIOS ويسمى تطبيق Xender، يتم تنزيل التطبيق ثم فتحه وإختيار الجهاز المقبل والمستقبل حيث يتم الإرسال بين هواتف الأندرويد والأيفون بنفس الطريقة، بعد تحديد الجهاز المرسل يظهر QR كود، لذا يتم تصويره من خلال كاميرا التطبيق للتواصل بين الهاتفين، كما يتم الربط بين الجهازين على نفس الشبكة لنقل الملفات من هواتف الأندرويد إلى الأيفون أو العكس