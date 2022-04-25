شوف عروض جوميا عيد الفطر 2022 خصومات تصل لـ50% على الملابس وألعاب الأطفال

عروض جوميا عيد الفطر 2022 ، يبحث عن تفاصيلها دائماً الكثير من محبي التسوق وراغبيه لمعرفة أحدث ما يمكنهم الاستفادة به مما يقدمه جوميا من عروض جذابة وموفرة للعملاء، تتضمن الكثير من المنتجات من جميع الاستخدامات، لإرضاء قطاعات عريضة ومتعددة من العملاء.

عروض جوميا عيد الفطر 2022

دائمًا ما يقدم جوميا الكثير من العروض الجذابة، حتى تجذب لها قطاع عريض من العملاء.

ونجد هذه العروض متضمنة الكثير من المنتجات في كل ما يرغب به العميل.

فقد حقق موقع جوميا طفرة كبيرة في مجال التسوق الإلكتروني، فأصبح باستطاعة العميل وهو في منزله الحصول على كل ما يريده من منتجات بمجرد أن يضغط على شراء.

وقد اعتاد جوميا على تقديم أقوى العروض التي ينتظرها الكثيرون، خصوصاً في عيد الفطر والأضحى المباركين.

وقد ذكر جوميا ضمن أحدث عروضه لعيد الفطر، أن التوصيل سيكون مجاني لأي أوردر يطلبه العميل.

عروض جوميا لعيد الفطر 2022 على الملابس

تي شيرت حريمي أبيض اللون 99 جنيه مصري.

فستان امريكي حريمي أسود اللون 600 جنيه بخصم 50٪ عن سعره الأصلي.

بلوزة حريمي أبيض في أحمر بسعر 155 جنيه مصري.

بودي قطن حريمي حمالة أبيض اللون بسعر 199.9 جنيه مصري.

تشيرت حريمى أسود اللون، بسعر 65 جنيه مصري.

قميص حريمي رمادي اللون بسعر 230 جنيه.

بودي أخضر حريمى طويل الأكمام 140 جنيه.

مجموعة شرابات أطفال ألوان متنوعة، بسعر 55 جنيه.

تيشرت رجالي بولو أسود اللون بسعر 250 جنيه.

بلوزة أطفالي لون بيربل بسعر 141 جنيه.

عروض جوميا على ألعاب الأطفال

أطلقت جوميا مجموعة رائعة من العروض على ألعاب أطفال العيد على النحو التالي:-

مجموعة من ألعاب الرضع بسعر 90 جنيه.

حصيرة ألعاب موسيقية، تصدر أصوات موسيقية مختلفة بسعر 265 جنيه.

لعبة البوب إت ب ٤٥ جنيه.

ألعاب منتسوري على شكل قطار، يتم فكها وتركيبها بسعر ١٤٥ جنيه.

لعبة الصبارة الراقصة التي تسجل وتصدر الأصوات ومسجل عليها مجموعة كبيرة من الأنغام والاغاني الموسيقية، بسعر ٢٤٠ جنيه.

لعبة عوامة يتم ملئها بالهواء واللعب بها في البحر أو حمامات السباحة، بسعر ٢٦٩ جنيه.

عروض جوميا على منتجات العناية بالأطفال

لم ينسى جوميا الاطفال وكل ما يخصهم من منتجات للعناية بهم، فقدم العديد من العروض التي تخص هذا الصدد بهذا الشكل:-

بلسم ديفول أطفال بسعر 89.50 جنيه مصري.

كول كيدز شامبو للاستحمام للأطفال بسعر 65 جنيه.

كريم ليف إن بسعر 115 جنيه.

وفي الختاام لابد أن نذكر أنه كثر الحديث عن عروض جوميا 2022 في عيد الفطر، لذا كان من الضروري معرفة بعضها وكذلك مميزات التعامل مع متجر جوميا.