طرق سحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض والجلد وإزالة اللون الأصفر بسهولة

يعتبر تنظيف الكوتشيات من الأشياء المرهقة التي تحتاج إلى جهد كبير في التنظيف خاصة أنه يتم استخدام الكوتشيات باستمرار أثناء المشي ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت الكوتشيات باللون الأبيض وكذلك الجلد بكافة أنواعه حيث يجب العناية في تنظيف تلك الأشياء حتى لا يفسد الأمر في النهاية وتصبح غير صالحة للاستخدام، حتى أن العديد من الأفراد يقومون بعدم ارتداء الكوتشيات مرة أخرى في حال تعرضها للاتساخ بسبب عدم القدرة على تنظيفها وتبحث بعض الأمهات عن إمكانية تنظيف الكوتشيات البيضاء حتى تعود نظيفة مرة أخرى ويوجد الكثير من الطرق التي تساعد في تنظيف تلك الكوتشيات لذلك موضوع اليوم عن طريقة تنظيفها وأن تعود جديدة ونظيفة مرة أخرى ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

طريقة الكربونات:

في البداية نقوم بتحضير ملعقة صغيرة من مسحوق كربونات الصوديوم ونقوم بوضعهم في بولة صغيرة ثم إضافة قطرات من الماء محدودة ويوضع عليهم ملعقة أخرى من الأكسجين ثم نقوم بتقليب المكونات بحيث يتم مزج جميع المكونات معاً ثم نحضر فرشاة صغيرة مثل فرشاة الأسنان ونقوم بوضعها في الخليط ثم الفرك في الكوتشي المراد تنظيفه ونترك الخليط على الكوتشي مدة معينة حتى يصبح جاف ثم نحضر مجففة قطنية مبللة والمسح باستخدامها حيث يتحول إلي اللون الأبيض الناصع.

طريقة تنظيف الكوتشي بالمعجون:

من المعروف أن المعجون يستخدم في كثير من إزالة الأوساخ والرواسب وبرزت طريقة استخدام معجون الأسنان في تنظيف الاحذية البيضاء الأنيقة مؤخراً ويتم تداول تلك الوصفة في الكثير من المواقع وتعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن تجربتها عن طريق إحضار فرشاة أسنان وقومي بوضع كمية قليلة جداً على الفرشاة من المعجون والفرك في الكوتشي وهو جاف دون وضع الماء حتى الإنتهاء من الفرك في جميع الأماكن في الكوتشي وبعد ذلك نحضر مجففة قطنية عليها قطرات من الماء ومسح بها الكوتشي جيداً.

طريقة الخل للتنظيف:

عم طريق ملئ عبوة كبيرة ماء ووضع فيها الكوتشي قم إضافة نصف كأس من الخل لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم تجفيف الحذاء.