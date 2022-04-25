المنافسة تحتدم .. Telegram ينافس واتساب بـ5 ميزات خرافية جديدة يفتقدها التطبيق الأخضر! (تعرف عليها)

وفي ظل هذه المنافسة، قام تطبيق تيلجرام مؤخراً باطلاق 5 ميزات ثورية جديدة، أغلبها غير موجودة في واتساب التطبيق الأكثر شهرة واستخداماً بالعالم.

ميزات تيلجرام التي ينافس بها واتساب

وجلب تطبيق Telegram مؤخراً مجموعة كبيرة من المميزات والتي نجملها لمتابعي موقع اثراء فيما يلي.

ميزة تيلجرام الأولى التي ينافس بها WhatsApp

تتعلق الميزة الأولى بأصوات التنبيه الخاص بالدردشات، حيث أتاح تيلجرام تحديد أي ملف صوتي أو أي رسالة صوتية لضبطها كنغمة مخصصة للدردشات أو الإشعارات.

الميزة الثانية التي أضافها تيلجرام

أتاح تطبيق Telegram للمستخدمين من خلال هذه الميزة، تخصيص وقت معين يتم فيه كتم أصوات الإشعارات الواردة من الرسائل، وأتاح مدد مختلفة تبدأ من دقائق وحتى عدة أشهر وللمستخدم اختيار المدة المناسبة له.

ميزة تيلجرام الثالثة والغير موجودة في واتساب

يتعلق هذا التحديث بمستخدمي هواتف الأندرويد، حيث وفرت هذه الميزة إمكانية وضع صورة بداخل صورة محسنة، كما يسمح بتكبير الشاشة وإغلاقها.

الميزة الرابعة التي أتاحها Telegram في تحديثه الأخير

هذه الميزة خاصة بالهواتف التي تعمل بنظام iOS، والتي يتم من خلال السماح للمستخدمين بترجمة الرسائل وبعدد كبير من اللغات المختلفة التي تصل إلى 19 لغة، وهذه الميزة يفتقدها WhatsApp.

الميزة الخامسة التي أضافها تطبيق تيلجرام وموجودة بالتطبيق الأخضر واتس آب

هذه الميزة أتاحها واتساب مؤخراً، وتتعلق بالحذف التلقائي لأي رسالة خلال فترة محددة يختارها المستخدم، وبمجرد انتهاء الوقت المحدد تختفي الرسالة تلقائياً.