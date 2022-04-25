إيلون ماسك يشن هجوماً حاداً على الملياردير الأمريكي بيل غيتس ويسخر منه بهذه الطريقة .. لن تصدق ماهي؟

وغالبا يبدو أن هذا كان في حفل الافتتاح الكبير لشركة Tesla Giga Texas الخاصة بتصنيع "Cyber Rodeo" في 7 أبريل 2022.

حيث أن ماسك شت في تغريدة له صباح أمس هجوما حادا على بيل غيتس، وسخر منه.

واتهم إيلون ماسك الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس ببيع أسهما في شركة تسلا.

وفي تغريدة يوم الجمعة، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنه سأل غيتس "عما إذا كان يبيع على المكشوف أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية. عندما يقوم المستثمرون ببيع الأسهم، فإنهم يراهنون على أن سعر الأصل سينخفض".

وقال ماسك في تغريدة: "سمعت من عدة أشخاص أن غيتس لا يزال لديه بما قيمته نصف مليار دولار في أسهم تسلا، ولهذا سألته، لذا فإن الأمر ليس سريًا للغاية".

إيلون ماسك كان يرد على سؤال أحد متابعيه في تويتر حول ما إذا كانت الصورة المسربة لمحادثة نصية مفترضة مع غيتس حقيقية.

كان رد رئيس شركة "تسلا "نعم، لكنني لم أقم بتسريبها إلى نيويورك تايمز. لابد أنهم حصلوا عليها من خلال أصدقاء الأصدقاء".

وفي الصورة المتداولة، الذي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، سأل ماسك غيتس: "هل لا يزال لديك مركز قصير بنصف مليار دولار في تسلا؟".

أجاب غيتس: "آسف لأنني لم أغلقه. أود أن أناقش إمكانيات العمل الخيري".

رد ماسك: "آسف، لا أستطيع أن آخذ عملك الخيري على محمل الجد عندما يكون لديك مركز قصير هائل ضد تسلا، الشركة التي تبذل قصارى جهدها للمساهمة في حل مشكلة تغير المناخ".

ولم يكن المتحدث باسم بيل غيتس متاحًا على الفور للتعليق عندما اتصلت به شبكة "CNBC" الأميركية، وفق تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

قال غيتس لكاتبة الرأي في نيويورك تايمز كارا سويشر العام الماضي: "من المهم أن نقول إن ما فعله إيلون مع تسلا هو أحد أعظم المساهمات في مكافحة تغير المناخ على الإطلاق.

لكنه أضاف أن ما تفعله تسلا كان "أشياء سهلة، مثل سيارات الركاب". شدد غيتس على الحاجة إلى إحداث تأثير أكبر على تغير المناخ من خلال معالجة الصناعات الأخرى.

قال في ذلك الوقت: "نحن في الأساس لا نقوم بما يكفي من الأشياء فيما يتعلق بالفولاذ والأسمنت واللحوم". "وللأسف، الأشياء التي يفكر فيها الناس - الكهرباء وسيارات الركوب - هي ثلث المشكلة. لذا علينا العمل على الثلثين".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يختلف فيها الرجلان علنًا.

عندما كشف غيتس في عام 2020 أنه اشترى لنفسه سيارة بورش تايكان كهربائية بالكامل، سأل أحد مستخدمي تويتر: "أتساءل لماذا قرر بيل غيتس الذهاب مع تايكان بدلاً من تسلا".

ورد ماسك في تغريدة: "لقد كانت محادثاتي مع غيتس مربكة".