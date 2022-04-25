انت الان تتابع خبر بعد ان ظهر على حصان يردد القرآن هذا مصير مدعي النبوة في الإسماعيلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان تم القبض عليه في وقت سابق بتهمة ادعاء النبوة، اخلت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية المصرية سبيل الرجل الذي ظهر وهو يتجول على ظهر حصان مرددا بعض الآيات القرآنية لإقناع المواطنين برسالته.

وجاء قرار إخلاء سبيل مدعي النبوة "والذي يعمل مؤجر أحصنة"، بعد تسليمه إلى أسرته، من أجل اخضاعه إلى العلاج النفسي، وعلاجه من إدمان المواد المخدرة، حيث تبين بعد التحقيقات والتحريات، أن الشخص المذكور له بعض المعلومات الجنائية السابقة لدى قوات الأمن، بالإضافة الى اثبات تعاطيه المواد المخدرة.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يفيد بوجود شخص يدعي النبوة بالإسماعيلية ويجوب منطقة السلطان حسين على حصان رافعاً راية خضراء، ويقوم بترديد بعض الآيات القرآنية، وتحققت الأجهزة الأمنية في المحافظة من الفيديوهات والصور المتداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجح رجال مباحث الإسماعيلية، في تحديد هويته وضبطه وحصانه بميدان الممر، أشهر ميادين الإسماعيلية وإحالته النيابة العامة للتحقيق.

الجدير بالذكر انه تم ظهور أكثر من شخص في الوطن العربي لأشخاص يدعون النبوة، كان أبرزهم "رأفت" الذي ضج الشارع اللبناني بعد ظهوره على التلفاز وتم تقديمه كنبي مرسل من السماء، كما ظهر شخصا آخر يدعي النبوة في السعودية والعراق، وظهور فتاة يمنية أيضا ادعت النبوة.