انت الان تتابع خبر الفاشنيستا الكويتية فينيسيا ترقص بثوب الصلاة فكيف رد رجال الدين؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدمت الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، الشهيرة بـ اسم " أم ريان" المتابعين، بمقطع فيديو نشرته عبر تيك توك ظهرت فيه وهي ترقص بثوب الصلاة وتردد" كل من نصيبه على الله"، ما عرضها للهجوم والإنتقاد من قبل الجمهور الذي اعتبر تصرفها تجاوزا للحدود، مؤكدين على ضرورة احترام ملابس الصلاة وعدم استخدامها للرقص.

وبدورها هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان تصرف فينيسيا، وأعادت نشر فيديو رقص فينيسيا بـثوب الصلاة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وتساءلت عن جواز الرقص بثوب الصلاة، بالإضافة الى وجوب الاستعانة برجل دين للوقوف على صحة فعل الفاشينيستا، قائلة:" فينيسيا ترقص بثوب الصلاة في رمضان، لازم نشوف شيخ دين يقول لنا، هل يجوز للمرأة الرقص بثوب الصلاة أو لايجوز".

وتفاعل العديد من المتابعين مع تدوينة مي العيدان، وانهالت التعليقات التي جاء في معظمها في خانة التعاطف والدفاع والتبرير للفاشينيستا الكويتية، معتبرين أن حركاتها عفوية، وطالب البعض بعدم الخوض في الموضوع كثيراً لكي لا يُعطى أكبر من حجمه، بينما اكد البعض ان فعلها لا يجوز وانها اساءت لملابس الصلاة.

وعلى صعيد آخر، تصدر اسم الفاشينيستا فينيسيا منصات التواصل الاجتماعي قبل أشهر قليلة، عقب تشبهها بالإعلامية والفنانة مروة راتب، باستخدام حشوات إسفنجية للظهور بمظهر شبيه بشكل جسدها، ما أثار استغراب مروة راتب التي اتهمتها بالعنصرية والتنمر، الأمر الذي دفع الفاشينيستا الكويتية للخروج والاعتذار من نظيرتها السورية أمام الملأ.

فينيسيا تُصنف كواحدة من مشاهير السوشيال ميديا في الخليج العربي، وتُعد أحد الشخصيات الاجتماعية التي حققت قدر عالي من الشهرة، حيث يتعاطف معها الجمهور بسبب معاناتها خلال حياتها بسبب التنمر والعنصرية.