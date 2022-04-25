شوف أقوى عروض العيد من Panda على الأجهزة الطبخ والمنزل والأليكترونيات

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شاشة تلفزيون Dora، حجم الشاشه 50 بوصة، LED، 4K بسعر 1199.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال التوصيل المجاني لهذا المنتج.

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أسواق مختارة شاشة تلفزيون سامسونج، حجم الشاشة 40 بوصة بسعر 1199.00 ريال بدلاً من 1642.00 ريال.

شاشة تلفزيون Dora، LED، حجم الشاشة 42 بوصة، بسعر 899.00 ريال بدلاً من 1699.00 ريال.

شاشة تلفزيون TCL، حجم الشاشة 50 بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 2299.00 ريال، متوفر خدمة التوصيل المجاني عند شراء إلى المنزل. أجهزة كهربائية مطبخية متوفر فقط في هايبر بنده محضر طعام كينوود بلون الأبيض، سعر القطعة 209.00 ريال بدلاً من 309.00 ريال.

محضر طعام كولين 6 × 1، بسعر 194.00 ريال بدلاً من 299.00ريال.

شواية كهربائية من كولين، تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 75.00 ريال بدلاً من 109.00 ريال.

خلاط يدوي سينكور، بسعر 75.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

قدر ضغط كهربائي كولين، سعة 6 لتر، بسعر 219.00 ريال بدلاً من 285.00 ريال. عروض مميز من الأجهزة الكهربائية من بنده وهايبر بنده متوفر فقط في هايبر بنده محضرة قهوة بلاك أند ديكر، بسعر 219.00 ريال بدلاً من 269.00 ريال.

خلاط كينوود، سعة 2 لتر، يعمل بقوة 500 واط بسعر 129.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال. موزع مياه Dora، بسعر 429.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال.

عجانة كليك أون، سعة الوعاء 5 لتر، بسعر 229.00 ريال بدلاً من 429.00 ريال.

عجانة ATC، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

لمبة ليد 4.5 وات، بسعر 5.00 ريال بدلاً من 8.25 ريال.

مكواة بالبخار من كينوود، تعمل بقوة 1100 واط، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 69.00 ريال

محضر قهوة ATC، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العيد من Panda على الأجهزة الطبخ والمنزل والأليكترونيات - ثقفني

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