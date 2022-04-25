نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك من الدول الغير مُدرجة بالقائمة جائزة 500.000$ في المقال التالي
تستعد مسابقة الحلم لإجراء مراسم السحب الجديد المقبل على جائزة حلم الأسرة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وجائزة بناء منزل الأحلام بقيمة ربع مليون دولار، والتي سيتم إجرائها خلال أيام على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا بنظام القرعة العشوائية من بين جميع المشاركين عبر فضائية إم بي سي، وسيتم الاتصال بالفائز فور انتهاء السحب، كما سيتم تدشين السحب الجديد المقبل وقيمة الجائزة التي سيتم تلقي طلبات الاشتراكات الجديدة عليها.
أرقام المسابقة
- السعودية:
موبايلي 650444
زين 755505
- رقم مصر:
أورانج 9540
فودافون 9540
اتصالات 9545
- رقم مسابقة الحلم الأردن:
أورانج: 98880
زين: 98858
- رقم المغرب:
أورانج أو ميد تيل: 9669
شركة إنوي: 9669
- أرقام الإمارات:
اتصالات: 6070
DU الإمارات: 3636
- أرقام الكويت:
GSM: 4141
VIVA: 50640
ZAIN: 96922
- رقم فلسطين:
فلسطين وطنية: 6750
فلسطين جوال: 1623
- أرقام سوريا:
MTN: 1736
SYRIATEL: 1736
- أرقام البحرين:
زين: 94000
BATElco: 94000
viva: 98885
- أرقام تونس:
tunisie telecom: 85988
أورانج: 85988
ooredoo: 85988
- أرقام موريتانيا: 1559
رَقْم مسابقة الحلم لجميع الدول
أما في حالة عدم وجود رَقْم لدولتك أو بلدك في قائمة الأرقام المُدرجة من قبل المسابقة، فيُمكن التواصل والاشتراك بواسطة الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد للاتصال من جميع الدول وهو: GSM 0088216101092
الاشتراك في مسابقة الحلم
مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من اتباع طريقة من طرق الاشتراك في المسابقة لدخول السحوبات الجديدة، سواء كان الاشتراك من خلالا لخدمة الاتصالات الهاتفية، أو عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية واتباع خطوات الاشتراك الأساسية، مع مراعاة ضرورة الموافقة على كافة الشروط والبنود الأساسية التي أقرتها المسابقة، كذلك الموافقة على تلقي إشعارات وإعلانات المنظم، وأن يكون عُمر المشترك قد تخطى حاجز الـ 18 عامًا، فضلاً عن تسجيل البيانات بشكل صحيح للتواصل معك عند الفوز.
مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الموافقة على أسئلة مسابقة الحلم التي تصلك عبر رسالة نصية على رقم جوالك، من أجل زيادة فرصك في الوصول إلى السحب وزيادة فرص فوزك باحدى الجوائز المالية المقدمة من المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك من الدول الغير مُدرجة بالقائمة جائزة 500.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.