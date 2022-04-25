رقم مسابقة الحلم للاشتراك من الدول الغير مُدرجة بالقائمة جائزة 500.000$

تستعد مسابقة الحلم لإجراء مراسم السحب الجديد المقبل على جائزة حلم الأسرة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وجائزة بناء منزل الأحلام بقيمة ربع مليون دولار، والتي سيتم إجرائها خلال أيام على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا بنظام القرعة العشوائية من بين جميع المشاركين عبر فضائية إم بي سي، وسيتم الاتصال بالفائز فور انتهاء السحب، كما سيتم تدشين السحب الجديد المقبل وقيمة الجائزة التي سيتم تلقي طلبات الاشتراكات الجديدة عليها.

أرقام المسابقة

السعودية:

موبايلي 650444

زين 755505

موبايلي 650444 زين 755505 رقم مصر:

أورانج 9540

فودافون 9540

اتصالات 9545

أورانج 9540 فودافون 9540 اتصالات 9545 رقم مسابقة الحلم الأردن:

أورانج: 98880

زين: 98858

أورانج: 98880 زين: 98858 رقم المغرب:

أورانج أو ميد تيل: 9669

شركة إنوي: 9669

أورانج أو ميد تيل: 9669 شركة إنوي: 9669 أرقام الإمارات:

اتصالات: 6070

DU الإمارات: 3636

اتصالات: 6070 DU الإمارات: 3636 أرقام الكويت:

GSM: 4141

VIVA: 50640

ZAIN: 96922

GSM: 4141 VIVA: 50640 ZAIN: 96922 رقم فلسطين:

فلسطين وطنية: 6750

فلسطين جوال: 1623

فلسطين وطنية: 6750 فلسطين جوال: 1623 أرقام سوريا:

MTN: 1736

SYRIATEL: 1736

MTN: 1736 SYRIATEL: 1736 أرقام البحرين:

زين: 94000

BATElco: 94000

viva: 98885

زين: 94000 BATElco: 94000 viva: 98885 أرقام تونس:

tunisie telecom: 85988

أورانج: 85988

ooredoo: 85988

tunisie telecom: 85988 أورانج: 85988 ooredoo: 85988 أرقام موريتانيا: 1559

رَقْم مسابقة الحلم لجميع الدول

أما في حالة عدم وجود رَقْم لدولتك أو بلدك في قائمة الأرقام المُدرجة من قبل المسابقة، فيُمكن التواصل والاشتراك بواسطة الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد للاتصال من جميع الدول وهو: GSM 0088216101092

الاشتراك في مسابقة الحلم

مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من اتباع طريقة من طرق الاشتراك في المسابقة لدخول السحوبات الجديدة، سواء كان الاشتراك من خلالا لخدمة الاتصالات الهاتفية، أو عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية واتباع خطوات الاشتراك الأساسية، مع مراعاة ضرورة الموافقة على كافة الشروط والبنود الأساسية التي أقرتها المسابقة، كذلك الموافقة على تلقي إشعارات وإعلانات المنظم، وأن يكون عُمر المشترك قد تخطى حاجز الـ 18 عامًا، فضلاً عن تسجيل البيانات بشكل صحيح للتواصل معك عند الفوز.

مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الموافقة على أسئلة مسابقة الحلم التي تصلك عبر رسالة نصية على رقم جوالك، من أجل زيادة فرصك في الوصول إلى السحب وزيادة فرص فوزك باحدى الجوائز المالية المقدمة من المسابقة.