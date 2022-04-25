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تعاني كثير من سيدات المنزل من نظافة السيراميك، فهو من الأشياء التي تتسخ سريعاً، ومع ذلك يعانون من بهتان السيراميك من كثرة التنظيف، فإن جميع ربات المنزل تحلم بنظافة سيراميك الارضيات طوال الوقت وأن يصبح ذات لمعان، لكن مهما كانت درجة تنظيفهم فهم لم يستطيعوا أن يوصلو إلى سر لمعان السيراميك لذلك جمعنا لكم أهم الوصفات التي تساعد على نظافة السيراميك لوقت أطول ومنح السيراميك اللمعان المشرق. تنظيف السيراميك بأسهل وأسرع الطرق للقيام بهذه الطريقة يجب توافر هذه المكونات.

المكونات : كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الكحول المحمر.

القليل من سائل غسول الأطباء أو الصابون السائل.

كمية مناسبة من زيت الليمون.

كمية مناسبة من أي نوع من الزيوت العطرية. طريقة تنظيف السيراميك بأسهل الطرق و اقل مجهود لإعطاء أفضل النتائج للتنظيف يجب إتباع الخطوات التالية: قومي بإحضار وعاء مناسب أو الجردل المخصص لمسح الأرضيات والسيراميك.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء أولا و نضيف إلى الماء باقي المكونات حسب الاستخدام و هي الخل الابيض والزيت العطري و الكحول المحمر وغسل الأطباق أو الصابون السائل مع زيت الليمون.

نقوم بتقليب الخليط جيدا مع بعضهم البعض حتى يصبح سائل متجانس مع بعضهم.

قومي برش الخليط التي قمنا بتحضيره على الأماكن المتسخة و أو البقع و نقوم بترك السائل عليهم لمدة خمسة أو عشر دقائق على الأقل.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الأرضيات أو السيراميك عن طريق الفرشاة المخصصة له.

ثم بعد ذلك نقوم بمسح الأرضيات أو السيراميك بماء فاتر عن طريق استخدام فوطة نظيفة.

يجب تجنب استخدام هذا الخليط الذي قمنا بتحضيره في تنظيف الأرضيات الحجارة فسوف يقوم باتساخ الحجارة و جعل لونها غير مقبول على الإطلاق عمر شويل - جدة تنضيفه العيد مش هتتعبك خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة ١٠٠٪ - ثقفني

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