حيلة خفية تمكنك من الوصول لأهم الأسرار والخفايا في هواتف شاومي و بوكو و ريدمي بنقرة واحدة .. تعرف عليها ستدهشك!

حيث ان الشركة الصينية شاومي، تواصل التحديثات ولا تتوقف عن النمو بوتيرة جيدة في كافة الأسواق التي توجد بها ، وليس غريباً على نمو شاومي سواء مع المزيد والمزيد من المطورين المتخصصين في الأجهزة للشركة بقيادة Lei-Jun.

ومن ثم، فإننا سوف نشهد شيئًا فشيئًا تطورات مثل MIUI Hidden Settings، وهو تطبيق للسيطرة عليها جميعًا عند تكوين هاتف شاومي الخاص بك، حيث يمنح الوصول المركزي في تطبيق واحد إلى جميع إعدادات MIUI ، بما في ذلك تلك الميزات والأسرار السرية أو التي يتعذر الوصول إليها.

كيفية الوصول إلى أسرار وخفايا شاومي؟

يخفي العديد من مصنعي الهواتف (مثل Xiaomi ، هواوي، سامسونج، بوكو، أوبو، ون بلس، ال جي) بعض الميزات عن المستخدمين. يؤدي هذا إلى تقييد تحكم المستخدمين على هواتفهم و من الاستفادة من إمكاناتها الكاملة.

أبريل 18, 2022

يقوم تطبيق الإعدادات المخفية “MIUI Hidden Settings” بإظهار جميع الإعدادات المثبتة، مما يتيح لك الكشف عن الإعدادات وإلغاء قفلها وتغييرها ، والعثور على معلومات النظام والأجهزة وإظهارها أو اكتشاف ميزات جديدة في الهاتف .

وعندما تقوم شركة مصنعة بإلغاء ميزة ما أو إعداد ما فإنها لا تقوم بحذفها تماما لكن تبقى مثبتة داخليا، يعمل التطبيق بالبحث عن اسم الحزمة لهذه الاعدادات و هو كود مميز لكل نافذة أو تطبيق مثبت على الهاتف، يبحث عنه في قائمة جميع البرمجيات المثبتة داخليا ، ثم يتم استخدام اسم الحزمة في حالة إيجاده لاستدعاء نافذة الإعداد و تشغيلها. [play.google.com]