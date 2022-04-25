نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض منعشة مجلة لولو ماركت الجديدة في السعودية في المقال التالي

يطل علينا لولو ماركت في المملكة العربية السعودية بمجموعة عروض جديدة ضمن مجلتهم بعنوان عروض منعشة فقد اقترب الصيف وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع وللصيف عدد من الأجهزة المنزلية المفيدة في هذا الفصل بالتحديد من كل عام، وعلى هذه الأجهزة بوجه خاص مجموعة من الخصومات والتخفيضات نطلعكم على بعض منها. عروض لولو ماركت السعودية على الثلاجات الثلاجة من الأجهزة المنزلية الضرورية التي لا يخلو منها بيت في أي مكان.

وتشغيلها يكون على مدار الساعة وطوال العام وغير مقتصر على فصل الصيف فقط.

لكن المياه والمشروبات الباردة والمثلجات يرتبط في الغالب تناولها في فصل الصيف وكلها بالطبع تحفظ في الثلاجات.

والخصومات على الثلاجات متاحة داخل لولو ماركت السعودية وعلى مختلف الماركات.

نبدأ بثلاجة 85 قدم من ميديا بسعر 529 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال.

وأخرى من وايت ويستنق هاوس سعة 46 لتر بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال.

ننتقل إلى الثلاجات بالقدم مثل ثلاجة نيكاي 3.2 قدم فقط بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال.

تلك ثلاجات صغيرة لمن يريدها للمكاتب أو ثلاجة إضافية للغرف.

أما بالنسبة للثلاجات الأساسية أو الأكبر في الحجم والسعة نعرض لكم منها.

وايت ويستنق هاوس ثلاجة 7.17 قدم بسعر 1799 بعد الخصم من 2099 ريال سعودي. أجهزة الصيف من لولو هايبر ماركت قبل بداية الصيف يستعد له الجميع ومن ضمن تلك الاستعدادات شراء الأجهزة الضرورية في هذا الفصل سواء لبيت جديد أو للانتقال أو غيرها.

وأهم وأشهر تلك الأجهزة المراوح وأجهزة التكييف ومبردات المياه وجميعها متوفرة داخل عروض لولو ماركت السعودية وفقًا لما معروض في مجلة عروض منعشة.

ومن الأمثلة على المراوح مروحة أرضية 16 بوصة من إمبيكس بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال.

ومروحة أرضية من نيكاي مزودة بجهاز للتحكم عن بعد فقط بسعر 149 ريال سعودي بعد الخصم.

وبالنسبة للمكيفات المتنقلة يوجد من ميديا مكيف هواء متنقل 12 كيلو بسعر 1599 ريال فقط.

ومكيف هواء بارد متنقل من سيمفوني بسعر 599 ريال سعودي بعد خصم قدره 100 ريال.

أما أجهزة المكيف فئة سبليت فعليها عروض مثل مكيف بارد من جراي 1 طن سعره 1799 ريال بدلًا من 2599 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض منعشة مجلة لولو ماركت الجديدة في السعودية - ثقفني

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