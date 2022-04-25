نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق 24 رمضان 1443 عيد مبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم والتي ينتظرها كافه المواطنين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من العروض التي تقدم لعلائها جميع المتطلبات الرمضانية الهامة بتخفيضات غير مسبوقه وتعد شركه بنده من الشركات التي تم إنشاءها في عام 1979 كما تعتبر من الشركات الكبيرة للغايه والتي لديها افرع متعدده في كافه مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم من من خلال متاجرها وسوبر ماركت بنده كافه المولات جميع المستلزمات والسلع الغير غذائية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 50%.

عروض بنده اليوم 24 رمضان

يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وكل شخص مقيم بها أيضا معرفه المنتجات التي تقدمها عروض بنده اليوم في الأيام العادية وفي عروضها الأسبوعية أيضا كي يستفيدوا من الخصومات التي تقدمها لذالك سوف نقدم لكم مجله العروض كي تتعرفوا علي المنتجات لذالك بادروا بالشراء من كافه المتاجر والحصول علي فرصه كبيره للغايه للربح قسائم شراء بقيمه 1000 ريال سعودي يوميا من عروض بنده اليوم لصاحب الحظ السعيد من بنده.

مجله عروض بنده اليوم

تحتوي الصور الخاصة بالعرض اليومي التي تقدمه متاجر بنده وهايبر بنده باستمرار لعملائها المميزين بأسعار تتناسب مع عملائها حيث تقدم لهم جميع الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها كما تحتوي علي جميع المواد الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم ومعلبات بأسعار مخفضه للغايه بمناسبه اقتراب عيد الفطر لمبارك حيث يستمر هذا العرض لفتره محدوده للغايه لذالك سارعوا في الاستفادة من العرض قبل نفاذ الكميه المحددة.

تشمل عروض بنده كافه الحلويات الشرقية المشكلة وأيضا الشوكلاته بسعر 29.95 ريال سعودي وكريمه البندق وكريمه البسكويت بالكرسميس وشرائح الخبز اسمر اللون بسعر 11 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي أرز سيلا وكافه أنواع الجبن الطبيعي خالي الدسم وقهوة سعوديه والفول المدمس بسعر 10.95ريال سعودي وأكياس الشاي بسعر 34.95 ريال سعودي وعسل طبيعي للشفاء وجبن فيتا كامله الدسم.

كما تحتوي ايضا عروض بنده اليوم علي جميع أنواع اللحوم والدواجن حيث تقدم دواجن دو بسعر 15.95 ريال سعودي فقط ودجاج برديكس بسعر 17.95 ريال سعودي فقط وفطيره ساده ورقائق سبرتينج رول وبطاطس مقطعه رفيعه بسعر 17.95 ريال سعودي ودونان مشكله وباميه زيرو فوديز بسعر 10.95 ريال سعودي وبرجر بالدجاج ونواعم دجاج بالبقسماط بسعر 9.95 ريال سعودي.

كما تحتوي عروض بنده علي اللحم البرازيلي وكفته برازيلي وبرجر برازيلي ايضا وفخذ خروف استرالي بالعظم وكتف عجل بدون عظم وقطع جمل بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي فقط ولحم جمل بدون عظم ومفروم عجل محلي وكافه انواع الجبن كامل الدسم حيث تحتوي علي خليط الزبده الغير مملحه وجبن موزاريلا قالب حلواني بسعر 29.95 ريال سعودي فقط وسميد خشن وعدس احمر ومكسرات.

يمكن لكم الاستفاده من عروض بنده اليوم من خلال الذهاب لأقرب مول أو متجر تابع لبنده أو هايبر بنده في كافه المناطق والأماكن حيث يستمر العرض حتي يوم الثلاثاء فقط لذالك سارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة حيث أن هناك إقبال غير مسبوق من المواطنين وجميع المقيمين داخل كافه المدن في المملكة العربية السعودية كي يستفيدوا بتوفير المال بمناسبه اقتراب عيد الفطر المبارك والذي يتبقي عليه أيام معدوده.

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