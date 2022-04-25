لمعي واغسلي البوتاجاز والفرن بمكونات من المطبخ هيرجع يلمع زي الاول

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البوتاجاز من أجهزة المنزل الأساسية والهامة التي لايمكن الإستغناء عنها، وأيضا هو أكثر جهاز يتسخ سريعا في المطبخ من كثرة إستخدام الدهون والزيوت وطهي الطعام كل هذه العوامل تؤدي إلى إتساخ البوتاجاز وتراكم الدهون عليه، وتواجه بعض ربات البيوت صعوبة في تنظيف البوتاجاز وإرجاعه إلى لمعانه مرة أخري، ولكن اليوم سأقدم لكي وصفة جبارة بمكونات بسيطة ستجعلك تنظفين البوتاجاز بالكامل في وقت قصير وستجعليه يلمع كالجديد تماما. مكونات تنظيف البوتاجاز بإستخدام الليمون: نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

سائل تنظيف الأطباق.

قشر ليمون طازج. طريقة تنظيف البوتاجاز بإستخدام الليمون: في إناء به ماء مغلي نضع ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم وملعقة كبيرة من ملح الليمون وملعقة كبيرة من عصير الليمون وربع كوب من سائل تنظيف الأطباق. نقوم بنزع عيون البوتاجاز ونقوم بنقعها في الإناء الذي به الخلطة والماء المغلي. نترك عيون البوتاجاز في هذه الخلطة لمدة ساعتين ثم نقوم بغسلها بواسطة سلك المواعين الألومنيوم ونجففها. ولتنظيف سطح البوتاجاز نحضر طبق صغير نضع فيه ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون ونقوم بأخذ ليمونة ونقسمها إلى نصفين. نأخذ نصف ليمونة ونغمسها في ملح الليمون ثم نمسح بها سطح البوتاجاز وستلاحظين إختفاء الأوساخ والحروق من سطح البوتاجاز. ضعي القليل من الخل الأبيض على سطح البوتاجاز ولمعي وطهري به سطح البوتاجاز. كرري نفس الطريقة لتنظيف مفاتيح البوتاجاز إغمسي نصف الليمونة في ملح الليمون وإمسحي بها مفاتيح البوتاجاز وإتركيها قليلا ثم قومي بمسحها بواسطة سلك المواعين. ستحصلين على مفاتيح للبوتاجاز كالجديدة، طهري مفاتيح البوتاجاز بالقليل من الخل الأبيض. ولتنظيف الفرن والجسم الخارجي للبوتاجاز قومي بإحضار وعاء صغير. إبشري صابونة مواعين في الوعاء وضيفي عليها ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل والأبيض وسائل تنظيف الأطباق وعصير الليمون. إمزجي الخليط جيدا حتى تتجانس مكوناته وإغمسي به سلك مواعين ألومونيوم. قومي بغسل حوامل البوتاجاز ونظفي الفرن من الداخل بالوصفة وباقي أجزاء البوتاجاز. قومي بمسح البوتاجاز جيدا وجففيه، وستحصلين على بوتاجاز نظيف ولامع ومعقم كالجديد. عمر شويل - جدة لمعي واغسلي البوتاجاز والفرن بمكونات من المطبخ هيرجع يلمع زي الاول - ثقفني

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