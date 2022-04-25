هترجع غسالتك جديدة زي الأول .. خلطة سحرية لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج والقضاء تماماً على ريحة الكمكمة

طريقة تنظيف الغسالة من الداخل والخارج يوجد أكثر من طريقة مختلفة لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج وهذه الطريقة تكون كالتالي: ماء الأكسجين لتنظيف الغسالة يعد ماء الاكسجين من أفضل الأشياء التي يتم استخدامها من أجل تنظيف الغسالة بشكل كبير للتخلص من أي رواسب موجودة بها وتكون طريقة الغسيل كالآتي:-

في البداية يتم تحضير 250 مل من ماء الأكسجين، ولابد أن يكون بتركيز حوالي 3% وبعد ذلك يتم وضعها داخل درج الغسالة. بعد ذلك يتم تشغيل الغسالة على دورة طويلة لكي يستطيع ماء الاكسجين من أن يتغلغل في جميع جهات الغسالة حتى تتم عملية التنظيف بشكل كامل. لابد أن تكون الماء ذات درجة حرارة عالية جدا للقضاء على أي رواسب تكون موجودة بها. مسحوق بيكربونات الصوديوم لتنظيف الغسالة يستخدم مسحوق بيكربونات الصوديم من أجل تنظيف كافة الرواسب والشوائب الموجودة داخل الغسالة كالآتي:-

اولا يتم خلط كوب من الماء مع مسحوق بيكربونات الصوديوم وبعدها يتم وضعه داخل درج الغسالة. عليكي أن تقومي بفتح باب الغسالة وتضيفي كوبين من الخل و تشغيلها على برنامج طويل مع ضبط درجة حرارة عالية. بعد أن تنتهي الدورة سوف تلاحظين الفرق بنفسك في لمعان الغسالة وتخليصها من أي شوائب تكون موجودة بها من الداخل. ولكي تقومي بتنظيف الغسالة من الخارج قومي بمسحها باستخدام فوطة قطنية مع مسحوق الخل. يمكنكي أن تكرري هذه العملية مرة كل شهر لضمان نظافة الغسالة. ارشادات عند تنظيف الغسالة عليكي دائما أن تقومي بفك فلتر الغسالة الخاص بها، لأنه يحتوي على الكثير من الشوائب. كما أن عدم تنظيف الفلتر باستمرار يساهم في تكون الجراثيم والبكتيريا عند اجراء عملية غسيل للملابس أو تنظيفها يجب أن تتركي الباب مفتوح حتى تتم عملية التهوية.