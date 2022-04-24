هاتف جديد متطور وبسعر في متناول الجميع ينضم لعائلة "ريدمي 10" من شاومي.. تعرف على مواصفاته

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Power، بواسطة معالج قوي في هذه الفئة، حيث يأتي مع معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680.

هذا ويأتي هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Power، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت قابلة للتوسيع حتي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Power، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض + HD، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز في الثانية، وتحتوي الشاشة على ثقب صغير على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية.

كما ويتميز هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Power، بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تعمل مع تقنيات HDR، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وقد جهزته شاومي، بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك تبلغ أبعاده 169.6 × 76.6 ×9.1 ملميتر، ويزن 203 جرام، إلى جانب بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملميتر للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وزودته شاومي بطبقة حماية من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 3.

ويحزم هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Power، بطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

كما يتوفر هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Power، مقابل سعر حوالي 195 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري).