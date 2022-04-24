نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تنزيلات بنده الرمضانية على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda في المقال التالي
هايبر بنده يتواجد ويتوافر به كل المستحضرات والمنتجات التي يطلبها ويحتاج لها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت من المنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية التي يوفرها هايبر بنده، فمن الممكن أن يتم العرض والتقديم لهذه العروض والخصومات بالصورة اليومية والأسبوعية على كافة المنتجات والمستلزمات لكل زبائن المملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
يكون سوق بنده من الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم تشييده وإنشائه في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن صار الهايبر من ضمن الأسواق التجارية والمركزية والمالية وهذا لكي يباع كل المستحضرات والمنتجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية حتى قام السوق بتوفير المنتجات الغذائية والغير غذائية أيضًا.
تخفيضات بنده اليوم
- القلاية بدون زيت حجم 4.5 تر من النوع كولين تكون بسعر 199 بدلًا من 495 ريال سعودي.
- سعر القلاية بدون زيت حجم 2 كيلو جرام من النوع سنكور تكون بسعر 149 بدلًا من 359 ريال سعودي.
- الشواية الكهربائية من النوع كولين 2000 واط تكون بسعر 69 بدلًا من 109 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من النوع براون 450 واط تكون بسعر 115 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- 450 جرام من الفيليه سلمون نوعه سيبلو يكون بسعر 95.95 بدلًا من 159.95 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج الحار من النوع رويال مقدار 750 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا 35.95 ريال سعودي.
- أصابع الشوكولاتة مقدار 50 جرام عدد 3 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- 320 جرام من الكباب المتبل من النوع أمريكانا يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 10 * 200 منديل من مناديل الوجه نوعها جولدن يكون سعرها 19.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 10 * 180 منديل من مناديل الناعمة نوعها نورس تكون بسعر 19.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
- مناديل خاصة بالوجه من النوع سوفتي مقدار 4 + 2 عبوة تكون بسعر 9.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
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