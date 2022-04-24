شوف خصومات هايبر بنده 55% حتى نهاية رمضان على جميع الأجهزة والجوالات الذكية

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 55% حتى نهاية رمضان على جميع الأجهزة والجوالات الذكية، يتوفر ضمن عروض الهواتف عرض خاص على هاتف سامسونج A2 شبكة 4G سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا امامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 399 ريال، يتوفر هاتف سامسونج A52S سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام شبكة 5G، كاميرا امامية 32 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 + 12 ميجا بكسيل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.

خصومات هايبر بنده نصف الثمن

تتوفر قطاعة سنكور 500 وات بسعر 89 ريال بدلا من 129 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن قلاية بدون زيت سنكور سعة 2 كيلو جرام بسعر 159 بدلا من 359 ريال خصم 56%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية قلاية بدون زيت فيليبس سعة 0.8 كيلو جرام بسعر 279 بدلا من 599 ريال خصم 54%، تتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 549 ريال خصم 55%.

عروض شهر رمضان 2022 هايبر بنده

تتوفر عصارة كينوود سعة 1 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن عجانة مع خلاط معدني اريتي 550 وات بسعر 349 ريال بدلا من 769 ريال خصم 55%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط كليك أون 350 وات مع مطحنة بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%، يتوفر تلفزيون دورا 58 بوصة led سمارت يدعم تقنية 4k بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 27%.

عروض شهر رمضان نصف الثمن

يتوفر مع إمكانية التوصيل إلى المنزل تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة اندرويد 10 يدعم تقنية 4k UHD بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون تي سي ال 65 بوصة سمارت اندرويد يدعم تقنية 4k بسعر 2799 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام شبكة 4G، كاميرا امامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 50 + 8 ميجا بكسيل بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام شبكة 4G، كاميرا امامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 48 + 5 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص على هاتف سامسونج A3 سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام شبكة 4G، كاميرا امامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 48 + 2 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال، يتوفر سامسونج A52 يدعم شبكة 4G سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا امامية 32 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 + 12 ميجا بكسيل بسعر 1129 ريال بدلا من 1249 ريال خصم 10% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.