انت الان تتابع خبر أوبو تكشف مميزات هاتف أوبو Reno7 Lite.. سعر منافس ومواصفات استثنائية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن مواصفات أحدث هواتف سلسلة الفئة المتوسطة "رينو"، حيث يتميز هاتف Reno 7 Lite، بمواصفات مميزة وسعر معقول.

ووفق موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف أوبو Oppo Reno7 Lite، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، وبجودة عرض 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وبنسبة 100% من تدرجات ألوان DCI-P3، وسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، ومعدل أخذ العينات باللمس إلى 180 هرتز.

سعر مواصفات هاتف أوبو Reno7 Lite:

هذا ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno7 Lite، بواسطة معالج كوالكوم متوسط المدي من نوع Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

كما يضم هاتف أوبو Reno7 Lite، إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، متصل بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لالتقاط بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Reno7 Lite، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يستغرق شحنها بالكامل 63 دقيقة فقط.

هذا ويتوفر هاتف أوبو Reno7 Lite، مقابل سعر حوالي 350 يورو (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري).