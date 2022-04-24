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عمر شويل - جدة طريقة عمل تارت التمر في وقت سريع في المنزل يعتبر التمر من أكثر الوصفات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ويحب كثير من الأشخاص تناوله على وجبة السحور لأنه لا يتسبب في حدوث أي أضرار أو مخاطر صحية على الجهاز الهضمي بجانب أنه يعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة ويعمل على ترطيب الجسم أثناء فترة الصيام لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل تارت التمر.

طريقة تجهيز تارت التمر

المكونات،

كوب نصف مكسرات مشكلة

20 حبة تمر

ملعقة بذور الشيا

خمس ملاعق لبن بودر

كوب زبدة

مكسرات

نصف كوب كاكاو

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي وتخلط جيداً حتى تصبح متجانسة مع بعضها.

بعد ذلك يتم فرد العجين فيه والبايركس وتسويته جيداً ثم يتم حفظ في الثلاجة لمدة ساعتين بعد ذلك يتم تناوله.

ما هي فوائد التمر للجسم

يحتوي التمر على العديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم مثل الألياف والبوتاسيوم والنحاس بجانب أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

يساعد التمر على تحسين عملية الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك والألياف الموجودة في تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

يساعد بشكل كبير في المحافظة على صحة القولون وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون أو حدوث التهاب في القولون والبواسير.

يساعد بشكل كبير على الوقاية من أمراض القلب والشرايين ومضاد للزهايمر بفضل احتواء على مضادات الالتهاب.

يحافظ على صحة القلب بفضل احتواءه على بعض الألياف التي تعمل على تحسين صحة القلب ويقوم بتقليل ضغط الدم المرتفع.

يحافظ على صحة القلب ويقوي الدماغ بفضل احتواء على بعض الفيتامينات التي تحافظ على أداء عمل الدماغ.

يساعد على علاج فقر الدم الذي يحدث بسبب قلة الحديد في الجسم ويساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.