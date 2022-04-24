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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا بمذاق شهي ومميز تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحب تناولها على وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك وبالتالي يتم تجهيز الكنافة بطرق مختلفة ومتنوعة والتي يحبها الجميع وبالتالي سوف نقوم اليوم بتجهيز الكنافة بالنوتيلا بطريقة مميزة وشهية خاصة بعد تجهيز الكنافة بطرق مختلفة ومتنوعة مثل الكنافة بالمانجا والكنافة بالايس كريم والكنافة بالكاسترد والتي يحب يتناولها كثير من الأشخاص.

طريقة عمل كنافة بالنوتيلا

المكونات،

نصف كيلو كنافة

كوب ونصف شربات

نصف كوب زبدة زائدة

نوتيلا للحشو

مكونات الشربات،

اثنين كوب سكر

كوب ونصف ماء

ملعقة عصير ليمون

طريقة تحضير الشربات

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع في السكر والماء ثم يتم وضعه على النار ويقلب حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نقوم بإضافة الليمون ويمكن إضافة قليل من الفانيليا أو ماء الورد لمدة خمس دقائق أخرى ثم يتم رفعه من على النار ويطلق حتى يبرد.

طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا

في الخطوة الأولى نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 ثم نقوم بتجهيز صينية وإضافة فيها الزبدة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الكنافة ثم يتم فك التشابك وتقطيعها ونقوم بتدفئة الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب ونضع فوق الكنافة وإضافة ملعقة من السكر الناعم وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم تقسيم الكنافة على الصينية بالتساوي ثم الضغط عليها باليد حتى تتمسك ووضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

في الخطوة التالية يتم إخراج الكنافة من الفرن وإضافة عليها الشربات البارد وتترك حتى تضغط تماماً ثم يتم وضع طبقة من النوتيلا وتوزيعها ثم طبقة من الكنافة ثم يتم تقطيعها ووضع في أطباق التقديم وتناولها مع المشروب المفضل.