نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات مع أقوى عروض العيد 2022 من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات العيد 2022 الأن في عروض جرير السعودية للجوالات والإلكترونيات، مع عدد كبير من المنتجات الإلكترونية والأجهزة والشاشات في نشرة عروض العيد 2022 في جميع فروع مكتبة جرير، وبها تتوافر الشاشات الذكية مع الجوالات واكسسواراتها، وذلك من الفترة 21 أبريل 2022 وحتى 8 مايو، وعروض أكثر وتوفير أكثر عند التسوق من jarir bookstore.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بأقوى عروض العيد 2022

تتضمن الصفحة الرئيسية في نشرة العروض مجموعة من الهواتف الذكية من ماركات مختفة وبإمكانيات مختلفة، فيوجد واحد من أفضل سلسلة جوالات التابعة لشركة ابل، وهو جوال ايفون 13 برو نسخة 128 جيجابايت، وأيضًا الإصدار الجديد من هواوي P50 برو، مع تصميم مميز إلى جانب لونه الذهبي الفخم، واستكمالًا لخصومات العيد توجد الشاشات بخصم لأكثر من نصف الثمن، ونعرض لكم الأسعار في النقاط التالية مع تفاصيل الأجهزة الإلكترونية.

هواوي P50 Pro بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

تلفزيون ذكي من Haier حجم 58 بوصة، بسعر 1849 ريال سعودي بدلًا من 4349 ريال سعودي.

شاشة 75 بوصة من سامسونج، بسعر 6599 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال سعودي.

جوالات جرير السعودية

الأن في جرير يمكنك شراء جهاز ايفون بخصم يبدأ من 2899 ريال، وخصم رائع مقدم من جرير السعودية على كافة الجوالات ذات الإمكانيات العالية والهواتف الذكية الي تقدم لك أفضل أداء بأفضل سعر أيضًا، ومنها جوال فيفو Y76 مع بطارية 4100 مللي امبير، وتقنية الشحن السريع، ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت وأيضًا 8 جيجا رام، كما يوجد جوال سامسونج جلاكسي S21 FE، وإلى جانب تخفيضات العيد يمكن تقسيط المنتجات لمدة تصل إلى 36 شهر.

شاومي 11T Pro، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

ايفون 12 بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو ماكس، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جرير عروض اكسسوارات جوال هواوي

اكسسوارات الهواتف الذكية من ضمن عروض العيد 2022 في جميع الفروع الخاصة بمكتبة جرير للجوالات والإلكترونيات، فيمكنك التمتع بخصائص الساعات الذكية الي تقدمها لنا هواوي، ومنها إصدارات عديدة بمزايا متنوعة، حيث نجد هواوي سوار رياضي Band 6 fitness band، وأيضًا ساعة هواوي GT 3 46.

هواوي سوار رياضي 6، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

ساعة هواوي GT 3، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

جرير اكسسوارات الجوالات

الساعات الذكية من ابل وشاومي متاحة أيضًا في مكتبة جرير بتخفيضات عيد الفطر التي تصل إلى 21% على اكسسوارات الجوالات، ونتناول في النقاط التالية الأسعار مع تفاصيل المنتجات.