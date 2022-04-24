شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية للجوالات والأجهزة اللوحية

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى التخفيضات والخصومات في الأسبوع الأخير من رمضان على الهواتف الذكية ومجموعة مختارة من الأجهزة اللوحية، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية الثقيلة والصغيرة، كما تقدم عرض النصف علينا والنصف عليك في قسم الأزياء والأحذية والحقائب النسائية وأكسسوارات الأطفال بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بحيث تحصل على قسائم شراء بقيمة 100 ريال سعودي عند شرائك بقيمة 200 ريال، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض قسم الجوالات وأكسسوارات الجوال. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للجوالات: سامسونج جالكسي إية 52 سعة 128 جيجا بايت، أندرويد 11 وسعة 8 جيجا رام بسعر 1,149 ريال سعودي بدلاً من 1,249 ريال.

جوال سامسونج جالكسي إية 32 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع، اندرويد 10 وسعة 6 جيجا رام بسعر 949 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 32 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس، أندرويد v10 بسعر 1,099 ريال سعودي. فيفو واي 55 سعة 128 جيجا بايت أندرويد 12 ويدعم الجيل الخامس وسعة 6 جيجا رام بسعر 1,099 ريال سعودي.

عرض أوبو أية 16 كي سعة 64 جيجا بايت سعة 4 جيجا رام وأندرويد 11 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.

أوبو رينو 7 سعة 256 جيجا بايت، يدعم الجيل الخامس، وسعة 8 جيجا رام، أندرويد 11 بسعر 1,999 ريال. عروض الأجهزة اللوحية وأكسسوارات الجوال: أسوس نوت بوك كور أي 3 ويندوز 10 بسعر 2,099 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.

لينوفو أيديا باد 2*1 فليكس 5 ، كور أي 3 بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 2,799 ريال.

لينوفو ايديا باد 3 كور أي 3 بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,099 ريال.

اتش بي ديسك جيت طابعة بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

عرض برافا فاسو تاب مقاس 8 بوصة سعة 32 جيجا بايت واي فاي بالاضافة الى غطاء وسماعة بسعر 419 ريال سعودي بدلاً من 469 ريال.

برافا فاسو تاب مقاس 10بوصة سعة 32 جيجا بايت متوفر اللون الأسود مع غطاء وسماعة بسعر 629 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال. أنكر سماعة أذن لاسلكية 149 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

لينوفو سماعة أذن بلوتوث حول الرقبة بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

ساعة ذكية من لينوفو بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية للجوالات والأجهزة اللوحية - ثقفني

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