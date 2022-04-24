شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بالسعودية مع تخفيضات عيد الفطر من موقع اكسترا extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات في السعودية تجدوها بخصم إكستر الحصري، والذي يتسم بالسعر الأقل مع أقوى تخفيضات اكسترا المتاحة في المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والمتاحة تفصيلًا على من موقع اكسترا extra لفترة محدودة، حيث يضم الموقع إصدارات جديدة من الكتالوجات التي تحتوي على العديد من المنتجات المعروضة بالفروع بسعر خاص لعملاء المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بالسعودية مع تخفيضات عيد الفطر من موقع اكسترا extra

تقدم اكسترا عروض جديدة في كل المناسبات داخل السعودية، وهي تشمل أسعار مذهلة للجوالات، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، وملحقات وأكسسوارات الأجهزة الإلكترونية، مع تخفيضات عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المسلمون كل عام، ولذا توجد منافسة كبيرة بين المتاجر على تقديم السعر الأرخص.

عروض اكسترا للجوالات

في متاجر السعودية الكبرى يوجد كافة أنواع الجوالات الحدية، والتي تتدرج في مواصفاتها وفقًا للسعر والشركة المنتجة، فهناك جوالات اكسترا ايفون iphone ذات التقنيات الأعلى على مستوى العالم، كما أنه يوجد أجهزة اكسترا سامسونج samsung من الجوالات الفلاج شيب والفئىة المتوسطة، ومتاح كذلك أجهزة موتورولا من الفئة الإقتصادية.

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متاح على موقع اكسترا اون لاين أرخص أسعار أجهزة الكمبيوتر اللوحي من تابلت اكسترا هواوي huawei ولينوفو وشاومي وسامسونج، مع أجهزة اكسترا ايباد بتقنياتها التي لا يعلي عليها في السوق العربي، كما أنه متاح أجهزة تابلت من شركات متوسطة تقدم أفضل سعر مع تقنيات مثالية للإستخدام اليومي.

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يمكن من خلال خدمة تقسيط اكسترا شراء أيٍ من المنتجات التالية وتسديد السعر على دفعات شهرية كما هو موضح لكم، وتشمل الخدمة سماعات الرأس والأذن السلكية، مع السماعات الإيربودز اللاسلكية، بجانب بعض ملحقات أجهزة الجوال والتابلت الخاصة بالشحن ونقل البيانات، مع تشكيلة مميزة من الساعات الذكية.

قدمنا اليوم أجدد الخصومات على جوالات اكسترا ايفون 12 وسامسونج، مع أسعار أجهزة التابلت والساعات الذكية، وكذلك تخفيضات الملحقات الإلكترونية، حيث شملت الأسعار تخفيضات عيد الفطر المبارك، والذي نأتي لكم بكل خصوماته من كل المتاجر على موقعنا الرسمي، فتابعونا للإطلاع عليها لحظة بلحظة.