شوف صفقات العيد من لولو ماركت على الإلكترونيات وأيفون بأقل الأسعار من lulu hypermarket

صفقات جديدة من الأجهزة الإلكترونية المتعددة يقدمها لولو ماركت لعملائه بمناسبة العيد، تتنوع الأجهزة المعروضة ما بين التجهيزات المنزلية من مستلزمات الطهي، شاشات التلفزيون والجوالات من أشهر الماركات العالمية، يأتي أبل أيفون على رأس العلامات التجارية المطروحة ضمن عروض لولو الكبرى، التي تستمر من يوم 24 أبريل حتى الخامس من مايو، وتعد هذه العروض فرصة مميزة لشراء ما تحتاجونه من أجهزة منزلية جديدة وأجهزة الجوال على اختلاف أنواعها ومواصفاتها.

لولو ماركت

اشترٍ أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا ذهبي اللون مقابل 4649 ريال بدلاً من 5199 ريال، ووفر مبلغ 550 ريال سعودي.

لينوفو ايديا باد 3 كور أي 3 احصل عليه مقابل 1499 ريال بدلاً من 2099 ريال بتوفير قدره 600 ريال سعودي.

بسعر 1599 ريال بدلاً من 2399 ريال وخصم قدره 800 ريال تستطيع شراء شاشة ايكون الذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة، والحصول على حامل التلفاز مجاناً.

تلفزيون سوني الذكي جوجل عالي الوضوح مقاس الشاشة 75 بوصة، متوفر بسعر 5599 ريال بدلاً من 7299 ريال بخصم نقدي 1700 ريال سعودي.

عروض لولو

أبل أيفون 13 سعة تخزين 128 جيجا يعمل بنظام تشغيل أي أو اس التابع لشركة أبل العالمية، رام 4 جيجا بايت وشاشة مقاس 6.1 بوصة، يحتوي على كاميرا ثنائية خلفية وكاميرا أمامية جميعها بدقة 12 بكسل، الجيل الخامس.

أبل أيفون 11 سعة 128 جيجا مقابل 2549 ريال بدلاً من 3149 ريال بخصم قدره ستمائة ريال سعودي.

lulu hypermarket

سامسونج نوت 20 الترا مساحة 256 جيجا الجيل الخامس مقابل 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال بخصم قدره 700 ريال.

اشتر هاتف سامسونج زد فليب 3 مساحة 256 جيجا بايت الجيل الخامس مقابل 2999 ريال بدلاً من 3999 ريال بخصم قدره ألف ريال.

هايبر لولو

يوفر الهايبر مجموعة ممتازة من الخصومات على جوالات سامسونج من مختلف الإصدارات.

جوال سامسونج ايه 52 سعة 128 جيجا بنظام أندرويد 11 يحتوي على رام 8 جيجا، شاشة مقاس 6.5 بوصة يحتوي على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا أمامية، 4 جي احصل على هذا الهاتف مقابل 1099 ريال بدلاً من 1149 ريال ضمن عروض هايبر لولو ووفر مبلغ 50 ريال.