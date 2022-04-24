شوف تخفيضات لولو هايبر ماركت بمناسبة العيد

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لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع يقدم أقوى العروض والخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يمكنك الحصول على جميع المستلزمات الرمضانية وجميع احتياجاتك المنزلية وجميع احتياجات أسرتك، ويقدم لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع عروض خصومات بأسعار تنافسية على اللحوم الطازجة، وأكياس الخضروات، وأكياس الدجاج، وتشكيلة متنوعة من الأسماك الطازجة، والفاكهة الطازجة، تشكيلة متنوعة من المكسرات، ومنتجات الألبان، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، كل تلك العروض وأكثر مع خصومات كبيرة التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة لولو هايبر ماركت. عروض لولو هايبر ماركت اراس زيت زيتون سعة 500 مل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.25 ريال.

معكرونة المطاحن الكويتية متنوعة وزن 500 جرام × 3 حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

جرين فارمز أرز مصري وزن 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. هايبر لولو سيارا ناجت دجاج أو بوب كورن الدجاج وزن 350 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال. عرض على منتجات ساديا يوفره لولو ماركت يمكنك شراء أفخاذ دجاج غليظة أو أجنحة دجاج وزن 900 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 17.55 ريال.

صدور دجاج ساديا طرية وزن 2 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال.

دجاج مجمد 1000 جرام بسعر 18.5 ريال. زبادي ندى يوناني 160 جرام × ثلاث حبات مقابل 11 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

عصير متنوع ندى سعة العبوة 1.34 لتر متوفرة مقابل 9 ريال سعودي.

قشطة طازجة ندى وزن 100 جرام ثلاث حبات بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7 ريالات. عروض لولو عرض على فيليه سمك أبيض مجمد وزن الكيس كيلو جرام من انتاج العربية للأسماك مقابل 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

فطيرة براتا كوان سادة 3 × 400 جرام مقابل 11.5 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

احصل على بطاطس الشيف بشكل أصابع مقلية مجمدة وزن الكيس 2.5 كيلو جرام مقابل 16.5 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

ملاباريكوس تابيوكا مجمدة وزن 700 جرام اشتريها مقابل 2.95 ريال فقط بدلاً من 4.95 ريال. لبنة فاخرة المراعي وزن 700 جرام وزن 13.95 ريال بدلاً من 22 ريال.

الكبير سبرينج رول دجاج/ خضار وزن 280 جرام × 2 عبوة احصل عليه مقابل 15 ريال بدلاً من 16.80 ريال بخضم 1.80 ريال.

سمبوسة الدجاج أو سمبوسة الخضار الكبير عبوة وزن 240 جرام متوفرة مقابل 7.95 ريال بدلاً من 9.85 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات لولو هايبر ماركت بمناسبة العيد - ثقفني

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