نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الاثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان 1443 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم من اكبر الأسواق والمتاجر التي تقدم لعملائها جميع المتطلبات التي يحتاجون إليها حيث تقدم عروض العثيم اليوم الاثنين جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية المختلفة والمتنوعة لكافه المواطنين في جميع المدن جده والرياض ومكه والسدحان بتخفيضات مميزه للغايه حيث تقدم كافه أنواع الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء والملابس والأحذية بمناسبه عيد الفطر.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تقدم عروض العثيم في كافه المولات والمتاجر الخاصة بها خلال شهر رمضان الكريم افضل وأجود السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية الأخري التي سوف تجدونها في هذا المقال حيث تعد عروض العثيم من العروض التي ينتظرها الآلاف من المقيمين في المملكة العربية السعودية نظرا لان العروض التي تقدمها تختلف عن أي عروض اخري لذالك تابعوا معنا من خلال هذا المقال مجله العروض التي تحتوي علي العديد من الصور الخاصة بالعرض.

مجله عروض العثيم الطازج

يمكن لحضراتكم الاستفادة من عروض العثيم التي تقدمها في كل يوم اثنين من كل أسبوع والاستفادة بالخصومات المميزة التي تقدمها وتوفير المال حيث تقدم أجود السلع بأقل تكلفه كي يتمكن الجميع من الشراء كما تحتوي عروض العثيم في الاثنين علي تخفيضات مميزه علي العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة والتي تجدونها ضمن الصور الخاصة بالعرض التي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني.

تشمل عروض العثيم جميع الفواكه الطازجة التي يعشقها الجميع الصغار والكبار حيث تقدم البرتقال والموز والكلمنينا والعنب الأبيض والأناناس وتمر إنتاج النخيل والكمثري كما تتضمن أيضا في عرضها الذي يستمر ليوم واحد فقط الخضار بسعر لا يقبل المنافسة حيث تحتوي علي البطاطس والخيار الطازج والبصل الأحمر.

كما تحتوي علي معمول بالتمر وزود كريم دونات شوكلاته بسعر 9.95 ريال سعودي وكيكه بم بم 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي بسكويت بالشوكلاته والتمر الفاخر بسعر 8.50 ريال سعودي ولقمه القاضي ولحم العجل البلدي وصدور دجاج التنميه وميكرويف كليك اون بسعر 199 ريال سعودي والجزر والطماطم والباذنجان.