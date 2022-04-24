انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يبلغ حدود السحب والشراء بماكينة ATM باستخدام كارت ميزة بعدة بنوك .. تعرف عليها قبل العيد! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت عدد من البنوك، بالاعلان عن حدود السحب والشراء بماكينة ATM، وذلك باستعمال كارت ميزة مسبقة الدفع مجانا، حيث أنها تكون بدون احتساب أي مصاريف إصدار، وذلك من أجل مواكبة استراتيجية الدولة والبنك المركزي، ويأتي ذلك في إطار التحول لمجتمع لا نقدي أقل اعتمادا على الكاش.

كما أن البنوك تقوم بإصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع، وذلك من أجل تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي، ولا يشترط تدوين وظيفة على الكارت، ولا يشترط وجود حساب بنكي للعميل.

حدود السحب والشراء بماكينة ATM باستخدام كارت ميزة:

1-البنك الأهلي المصري:

حدود الشراء: 50 ألف جنيه، بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

حد السحب النقدي: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

حد الإيداع: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

مدة صلاحية البطاقات: خمس سنوات.

2-بنك مصر:

حدود الشراء: 15 ألف جنيه يوميا كحد أقصى، بما لا يزيد عن 30 ألف جنيه شهريا.

حد السحب النقدي: 10 آلاف جنيه كحد أقصى يوميا.

حد الإيداع: 10 آلاف جنيه كحد أقصى يوميا.

مدة صلاحية البطاقات: خمس سنوات.

3-البنك التجاري الدولي CIB:

حدود الشراء:20 ألف جنيه يوميا بشرط لا يزيد عن 50 ألف في الشهر، ويصل إلى 150 ألف جنيه.

حدود السحب النقدي: 10 آلاف جنيه يوميا بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه شهريا لكارت الأفراد، و100 ألف جنيه لكارت الحكومة للمرتبات.

حدود الإيداع:10 آلاف جنيه يوميا، بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

مدة صلاحية البطاقات: خمس سنوات.