انت الان تتابع خبر هل تعلم أن شكل اصابعك تعكس شخصيتك وتكشف أسرارك؟! .. اكتشف المزيد !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعد الأصابع أحد أهم أعضاء جسمنا حيث أنها سبب للكشف عن الكثير من أسرار شخصياتنا وأطباعنا. ومنها أصابع اليدين. حيث تعتبر وسيلة للتعرف على الطباع الشخصية، هي:

1- اذا كان شكل إصبعك مثل هذا الشكل (1)، فتعد شخصية تكره الكذب والخداع والنفاق، كما تستطيع إخفاء مشاعرك بسهولة. كما أنك تحب أن تبقى وحيدًا خصوصا وأنت حزين، الا أنه بمجرد اقترابك من الناس تصبح شخصية ودودة ولطيفة، كما أنك تتميز بشخصية قوية واستقلالية.

كما ينظر الناس إليك على أنه شخصية متعجرفة أو غريبة الأطوار، وأنت شخص ينجز جميع المهام المسندة إليه، حتى التي لا ترغب فيها.

2- إما إذا كان شكل إصبعك مثل هذا الشكل (2) قبل انفتاحك عن الناس، فأنت شخصية متشككة ومترددة بشأن مدى قبولهم لك. لكنك شخص مخلص في العلاقة، وتولي اهتمامًا كبيرًا وتدليلًا للشخص الذي تحب أكثر من غيره. على الرغم من أن الناس لا يفكرون بك على أنك شخصية حساسة، لأن تصرفاتك تكون حادة في بعض الأحيان.

ولديك قدرة هائلة على ضبط النفس، حيث تكون هادئاً في المواقف الصعبة. بالإضافة أنه عندما يتركك شخصا ما، تدعي أنك على ما يرام. لكنك على العكس تكون حالتك النفسية سيئة.

3- وفي حال كان شكل إصبعك مثل هذا الشكل (3) أنت تميل إلى نسيان الأشياء التي تجعلك غاضباً. كما تحب اكتشاف وتجربة أشياء جديدة.

وتحترم آراء الآخريين دائمًا مهما كانت مختلفة معك، إذا تشاجرت مع شخص ما، تكون الأنا لديك عالية، لكن بمجرد انتهائها تكون أول شخص يعتذر.