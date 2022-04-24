نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الطازج 24 رمضان 1443 مهرجان التخفيضات بمناسبه عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض العثيم الاثنين حيث تعد واحده من اهم العروض التي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف المدن حيث تقدم جميع ما يحتاجه كل الأشخاص من مستلزمات بتخفيضات لم تسبق حيث يسعي الجميع للاستفادة بتخفيضات هذا العرض قبل نفاذ الكميه المحددة حيث يستمر هذا العرض ليوم واحد فقط في كافه المناطق لذالك سارعوا في الاستفادة من هذا العرض قبل نفاذ الكميه المحددة.

عروض العثيم الاثنين

تتضمن عروض العثيم جميع المواد الغذائية حيث تحوي علي كافه الخضروات والفواكه بخصومات لم تسبق بمناسبه اقتراب عيد الفطر المبارك لذالك هناك إقبال كبير للغايه ولم يسبق علي جميع المولات والسوبر ماركت الخاص بعبد لله العثيم في جده والرياض ومكه وباقي المدن كما تشمل جميع أنواع اللحوم والدواجن وأيضا باقي السلع الغذائية من مكسرات وبقوليات وجميع أنواع البهارات الغذائية.

مجله عروض العثيم الطازج

تحتوي عروض العثيم الاثنين علي كافه أنواع الفواكه حيث تحتوي علي الموز وكلمنتينا بسعر 3.45 ريال سعودي فقط كما تضم أيضا العنب الأبيض والأناناس والكزبرة والجرجير وأيضا التمر بسعر لا يقبل المنافسة ابدآ كما تشمل البرتقال والبصل والبطاطس والخيار الطازج بسعر 3.95 ريال سعودي.

كما تحتوي أيضا علي كافه أنواع الجبن وأيضا الألبان حيث تقدم الجبن هنغاري بسعر 13.95 ريال سعودي وجبن انكور فيتا بسعر 18.95 ريال سعودي فقط ولبنه فيرست وقشطه هالي وحلاوة حلواني وزيتون اسود بسعر لا يقبل المنافسة حيث تقدمه بسعر 21.95 ريال سعودي.

كما تحتوي ايضا عروض العثيم الاثنين علي الطماطم محمي والبااذنجان اسود رومي وسط وكوسه خضراء والجزر البلدي وكمثري وافريقي وكوسه خضراء والقهوه والعديد من البقوليات كالقهوه والعدس وكيكه بم بم وبسكويت بالشوكلاته والتمر الفاخر بسعر 8.50 ريال سعودي وزود كرواسون ولقمه القاضي ومعمول بالتمر وزود كريم دونات شوكلاته.

تحتوي عروض العثيم الاثنين علي جميع أنواع الأجهزة المنزلية الهامة لكل منزل حيث تقدم في عرضها اليومي والذي يستمر لمده 24 ساعه فقط خلاط دوتس كهربائي بسعر 89 ريال سعودي وصدور دجاج التنميه بسعر 16.45 ريال سعودي ولحمه ياه نعيمي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي ومقلاه وميكرويف كليك أون بسعر 199 ريال سعودي.